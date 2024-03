Bester Nachwuchskoch 2024 im Ringhotel Gasthof Hasen in Herrenberg

In einer Welt, die sich ständig wandelt, ist es die Beständigkeit von Tradition, Gastfreundschaft und Innovation, die den Kern der Hotellerie ausmacht. Es ist daher eine besondere Freude, das Ringhotel Gasthof Hasen in Herrenberg zu feiern, das nicht nur als Aushängeschild für diese Werte steht, sondern auch kürzlich beachtliche Anerkennungen erhalten hat.



Hervorragende Leistung von Onur Erkan – Ringhotel Gasthof Hasen



Zuerst und vor allem möchten wir Onur Erkan, den jüngst gekürten besten Nachwuchskoch der Ringhotels 2024, und das gesamte Team des Gasthof Hasen beglückwünschen. Dieser Erfolg bei dem Koch- und ServiceTalente Wettbewerb der Ringhotels SCHMIEDE ist ein klares Zeichen für die hervorragende Ausbildungsqualität und das Engagement für die Förderung junger Talente im Gasthof Hasen. Der Wettbewerb, der von einem Netzwerk der Junghoteliers und der Nachwuchs-Generationen organisiert wird, ist entscheidend für die Vorbereitung der Auszubildenden auf ihre Abschlussprüfungen und bietet eine Plattform für den Austausch und die Weiterentwicklung junger Fachkräfte.



Die Ernennung von Erkan zum besten Nachwuchskoch und der Erfolg der anderen Teilnehmer unterstreichen die hohe Qualität und den Eifer, mit dem der Gasthof Hasen, sowie die Ringhotel Gruppe in die Zukunft der Branche investiert. Dies spiegelt sich nicht nur in der kulinarischen Kreativität und im exzellenten Service wider, sondern auch in der Professionalität und Leidenschaft, die den Gasthof Hasen auszeichnen.



Zertifizierte Exzellenz und Zukunftsfähigkeit



Die Auszeichnungen des Ringhotel Gasthof Hasen hören hier jedoch nicht auf. Das Hotel hat auch in den Zertifizierungen von Certified beeindruckende Ergebnisse erzielt, die die Exzellenz und das Engagement für Qualität und Gästezufriedenheit weiter bestätigen. Mit den Prüfergebnissen von „sehr gut“ sowohl als Certified Business Hotel als auch als Certified Conference Hotel demonstriert der Gasthof Hasen seine herausragende Stellung in der Branche und sein unermüdliches Streben nach Perfektion.



Die Zertifikate sind ein weiterer Beleg für die Beständigkeit und Zuverlässigkeit, die Gäste und Geschäftspartner vom Gasthof Hasen erwarten können. Dies ist besonders in einer Zeit wichtig, in der sich Reisende und Unternehmen mehr denn je auf Qualität und Sicherheit verlassen müssen.



Ein Blick in die Zukunft



Mit einer Geschichte, die bis in die 1970er Jahre zurückreicht, haben die Ringhotels und insbesondere der Gasthof Hasen bewiesen, dass sie sich nicht nur an die Veränderungen der Zeit anpassen, sondern auch aktiv an der Gestaltung der Zukunft der Hotellerie beteiligen. Das Engagement des Gasthofes für Ausbildung, Qualität und Innovation stellt sicher, dass es nicht nur heute, sondern auch morgen ein beliebtes Ziel für Reisende aus aller Welt sein wird.



Die Zukunft der Hotellerie sieht hell aus, mit Einrichtungen wie dem Ringhotel Gasthof Hasen, die den Weg weisen. Wir gratulieren dem gesamten Team für ihre harte Arbeit, Hingabe und ihren Erfolg. Wir freuen uns darauf, ihre weiteren Erfolge zu sehen und wie sie weiterhin die Standards für Exzellenz und Innovation in der Branche setzen.



Abschließend gratulieren wir dem Ringhotel Gasthof Hasen in Herrenberg herzlich zu seinen herausragenden Leistungen und seiner Anerkennung. Ihr Engagement für Qualität, Gastfreundschaft und zukunftsorientierte Ausbildung ist ein strahlendes Beispiel für das Beste in der Hotellerie. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg und freuen uns darauf, wie sie ihre Vision für eine gastfreundlichere und innovative Zukunft weiterentwickeln.

