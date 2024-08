Am Puls der Zeit: Certified passt Prüfkriterien an

Frühstücksangebot : Belohnung für gesunde, ausgewogene, saisonale und regionale Vollwertkost statt abgepackter Großhandelsware

: Belohnung für gesunde, ausgewogene, saisonale und regionale Vollwertkost statt abgepackter Großhandelsware E-Lademöglichkeiten : Abfrage der Anzahl und Art der E-Lademöglichkeiten

: Abfrage der Anzahl und Art der E-Lademöglichkeiten Internet: Abfrage und Messen der WLAN-Geschwindigkeit im Hotel

Frühmorgens der Weckruf durch den Concierge oder ein Haken, der die Last eines Kleidersackes von mindestes zwanzig Kilogramm trägt. Sind diese Angebote noch zeitgemäß und gewünscht? Da sich die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden im Laufe der Zeit immer wieder verändern, hat die unabhängige Zertifizierungsstelle für "Certified Business Hotel" und "Certified Conference Hotel" ihre Prüfkriterien aktualisiert, um den modernen Anforderungen und Erwartungen von beruflich Reisenden und Firmenkunden gerecht zu werden. Die Anpassungen betreffen sowohl die Anzahl der Fragen als auch deren Inhalt und Gewichtung, um eine höhere Relevanz und Praxisnähe sicherzustellen.„Wir haben zusammen mit den Travel- und Eventmanagern, die für uns als Prüfende im Einsatz sind, die Kriterien auf den Kopf gestellt“, erläutert Certified-Geschäftsführer Till Runte. „Die letzte Fassung stammte von 2019 und nun haben wir überholte und veraltete Themen gestrichen und neue Anforderungen mit aufgenommen.“Der Katalog für "Certified Business Hotel" wurde von 101 auf 96 Fragen reduziert, wobei weiterhin insgesamt 2500 Punkte erreichbar sind. Gestrichen wurden unter anderem Aspekte wie das Vorhandensein eines Kleidersackhakens, einer Nachrichtenübermittlung oder eines Weckrufs. Auch eine Telefonanlage wird in Zeiten von Smartphones in der Regel nicht mehr gefordert.Der Katalog für "Certified Conference Hotel" wurde dagegen um zwei Aspekte erweitert und umfasst nun 72 Fragen. Auch hier bleibt die maximale Punktzahl bei 2500 Punkten, mit den Abstufungen GUT, SEHR GUT und EXZELLENT. Aufgenommen wurde das Thema Pausenverpflegung: Dabei ist die Bewertung besonderer Konzepte möglich, wie „Brain Food“ und kreative Pausenangebote, die eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung sicherstellen. Besonders bei mehrtägigen Konferenzen oder Seminaren sollten verschiedene Varianten angeboten werden. Ein eigenes Prüfkriterium wurde zum Thema „Hybride Meetings“ geschaffen. Denn trotz rückläufiger Nachfrage behält die Möglichkeit, hybride Meetings zu veranstalten, eine gewisse Relevanz. Eine gute technische Ausstattung und Betreuung werden nun gesondert bewertet. Denn auch nach Corona werden Referenten und Redner bei Tagungen und Konderenzen oft live zugeschaltet. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist dabei eine leistungsstarke und stabile Bandbreite.Zusätzlich wurden die Gewichtung und der Inhalt vieler Fragen aktualisiert. Beispiele:„Diese Überarbeitung stellt sicher, dass die Zertifikate ‚Certified Business Hotel‘ und ‚Certified Conference Hotel‘ den aktuellen Standards und Bedürfnissen gerecht werden,“ zeigt sich Certified-Chef Till Runte überzeugt. „So lassen sich weiterhin eine hohe Qualität und Zufriedenheit bei Geschäftsreisenden und Veranstaltungsteilnehmern gewährleisten.“Interessierte Hotels können sich in kostenfreien Info-Sessions über die neuen Kriterien informieren. Die Veranstaltungen finden am Freitag, 23. August 2024, um 10:30 Uhr, und am Montag, 26. August 2024, um 15:30 Uhr statt. Anmeldungen sind über www.certified.de/events möglich.Ob das eigene Hotel zu einem der Certified Siegel passt, lässt sich über www.certified.de/quick-check leicht ermitteln.