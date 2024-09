13. Certified Star-Award beim Meet Germany Summit in Frankfurt am Main verliehen

Staunen, Umarmungen und viele glückliche Gesichter. Als ein weiterer Höhepunkt und erfolgreicher Abschluss des „Meet Germany Summit 2024“ wurden gestern Abend bei der Netzwerk-Veranstaltung in der Frankfurter Event-Location „Upper East Site“ diese beliebtesten Hotels mit dem „13. Certified Star-Award“ ausgezeichnet.Erstmals durchliefen die Preisträger aus sechs Kategorien ein dreistufiges Auswahlverfahren und wurden nun vor mehr als 100 Veranstaltungsplanern geehrt.So gewannen im Bereich „Certified Business Hotels“ das The Hearts Hotel (bis 150 Zimmer) in Braunlage und das Atrium Hotel Mainz (ab 150 Zimmer). In der Kategorie „Certified Conference Hotel“ konnten sich sowohl das Hotel René Bohn Ludwigshafen (bis 150 Zimmer) als auch das Kongresshotel Potsdam (ab 150 Zimmer) durchsetzen. Schließlich überzeugten bei den „Certified Green Hotels“ das Hotel Stadtpalais in Köln (bis 150 Zimmer) und das Pullman Dresden Newa (ab 150 Zimmer).„Interessant ist sicher, dass sich auch für Branchenwettbewerbe zunehmend die digitale Abstimmung durchsetzt“, stellt Certified-Geschäftsführer Till Runte fest. „So sind in diesem Jahr von den insgesamt 4.727 abgegebenen Stimmen 51,1 % über unsere eigene Webseite oder die individuellen Abstimmungslinks der nominierten Hotels eingegangen.“ Zum Vergleich setzten nur elf Hotels, von den zuvor durch Certified aufgrund ihrer Qualitätssteigerung nominierten 46 Häuser, die Boxen zur Abstimmung vor Ort ein. Sie sammelten damit 48,9 % der abgegebenen Stimmen.Nach der Abstimmungsphase von Mitte Mai bis Ende Juli, in der neben den Gästen auch Leser von Newslettern, der Presse und Social Media sowie die Kunden ihr Votum abgeben konnten, war die hochkarätig besetzte Jury gefragt. Ihr gehörte Inge Pirner (Travelmanagerin der DATEV und Vizepräsidentin des Geschäftsreiseverbands VDR sowie Leiterin des VDR Fachausschusses Hotel und MICE) an, ebenso wie Enisa Romanic (Vorsitzende des Bundesverbands für modernes Sekretariat und Officemanagement) und Annette Rompel (Chefredakteurin der Fachzeitschrift working@office).Die Jury-Mitglieder bewerteten zum Beispiel, wie das Hotel die Zielgruppe der Business- und Tagungskunden auf der eigenen Webseite anspricht, ob es sich adäquat in der nominierten Kategorie präsentiert oder wie das Haus in der allgemeinen Kundenbewertung bei Google, Holidaycheck, Trustyou und Co. abschneidet. Abschließend wurde das Votum der Gäste und Kunden im Verhältnis 3 zu 1 zum Jury-Ergebnis gewichtet.„Es sind in diesem Jahr mal andere Häuser in den Fokus gekommen, was unter Beweis stellt, dass wir eine stetige Bewegung unter den Certified Partnern haben“, erklärt Till Runte nach der Stimmenauszählung. „Um nominiert zu werden, waren Verbesserungen in der Ausstattung oder des Angebotsspektrums im Vergleich zum Vorjahr nötig. Es zeigt sich also, dass die Hotels von den Gästen und Kunden mit vielen Stimmen belohnt wurden, die in ihre Qualität investiert haben. Die erstmalig von einer Experten-Jury bewerteten Aspekte haben das Bild in diesem Jahr zusätzlich abgerundet.“Das Braunlager The Hearts Hotel – Boutique Resort holte sich mit 30,9 % der in dieser Kategorie abgegebenen gültigen Stimmen den diesjährigen „Certified Star Award“. Das Haus überzeugt mit seinen individuell ausgestatteten Zimmern sowie den pfiffig und frisch gestylten Tagungsräumen. „Eine echte Entdeckung im Harz“, fand Till Runte bei der Preisverleihung. Den Platz 2 sicherte sich das Hotel Mutterhaus in Düsseldorf mit 17,6 % der Stimmen. Das Ringhotel Gasthof Hasen in Herrenberg vereinte 14,5 % der Stimmen auf sich und erreichte damit den dritten Platz. Das Boutique Hotel in Baden-Württemberg ist für seine „leckere Kulinarik“ bekannt, wie Till Runte verriet.Das Atrium Hotel Mainz erreichte mit 34,1 % der gültig abgegebenen Stimmen den ersten Platz in dieser Kategorie. Das größte inhabergeführte Hotel in Rheinland-Pfalz ist gleich dreifach von Certified mit dem Prädikat „SEHR GUT“ ausgezeichnet worden – als Certified Business, Conference und Green Hotel. Mit 24,3 % der Stimmen kam das Seehotel Grossherzog von Mecklenburg in Boltenhagen auf Platz 2. Vom hohen Norden ging es dann in den tiefen Süden von Deutschland. Der Platz 3 ging mit 16,8 % der Stimmen an das Holiday Inn Munich-Westpark.Den ersten Platz in dieser Kategorie sicherte sich das Hotel René Bohn in Ludwigshafen mit 46,7 % der gültigen Stimmen. Das zum BASF-Konzern gehörende Hotel überzeugt neben einer hohen Ausstattungs- und Servicequalität vor allem mit einem freundlichen und aufmerksamen Mitarbeiter-Team. Dieses Hotel wurde von Certified zweimal mit dem Prädikat „EXZELLENT“ als Business- und Conference-Hotel geprüft. Einen ebenfalls hohen Stimmen-Anteil konnte das Kloster Seeon, Bezirk Oberbayern in der Nähe des Chiemsees mit 38,2 % für sich verbuchen und kam damit auf den zweiten Platz. Auf Rang 3 kam das Hotel Van der Valk Resort Linstow mit 6,2 % der Stimmen.Direkt am Templiner See gelegen, überzeugt das Kongresshotel Potsdam mit 35 Tagungsräumen für Veranstaltungen bis 500 Personen und einer großen Bandbreite an Möglichkeiten. So konnte das Hotel, das oft von seinen Gästen für das frische und abwechslungsreiche Essen gelobt wird, 31,5 % der gültigen Stimmen auf sich vereinen und holte damit den „13. Certified Star Award“. Platz 2 belegte mit 17,9 % der Stimmen das City Hotel Fortuna Reutlingen. Mit 16,5 % der Stimmen ging Platz 3 an das Dolce by Wyndham Bad Nauheim.Bekannte Persönlichkeiten haben sich dort wohl gefühlt. Denn die Hotelbar im Hotel Stadtpalais in Köln war das „Wohnzimmer“ von Alfred Biolek, wovon Fotos, Trophäen wie die Goldene Kamera oder andere Devotionalien zeugen. Auch die Gäste votierten mit 39,5 % der gültig abgegebenen Stimmen für das aufwändig restaurierte Hotel mit seiner interessanten Atmosphäre und dem nachhaltigen Engagement des Teams. Mit 29,3 % der Stimmen erreichte das ANDERS Hotel Walsrode den zweiten Platz für seine umgesetzten „grünen“ Maßnahmen. Platz 3 gehört mit 11,3 % der Stimmen dem Hotel Esplanade Dortmund.Außergewöhnlich viel Zuspruch erhielt das Pullman Dresden Newa. Denn das mitten in der Innenstadt gelegene Haus erhielt mit 76,1 % der Stimmen den „13. Certified Star Award“. Das erstplatzierte Hotel wurde von Certified sowohl in der Business- als auch in der Conference-Kategorie mit „SEHR GUT“ ausgezeichent. Ihm folgten auf dem zweiten Platz das Leonardo Royal Hotel Berlin-Alexanderplatz mit 12,1 % der Stimmen und auf Platz 3 mit 6,2 % der Stimmen das Bilderberg Bellevue Hotel Dresden.Weitere Infos und ausführliche Ergebnisse unter www.certified.de/star-award