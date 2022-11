Seit mittlerweile 17 Jahren organisiert das Trossinger Hilfswerk CDH-Stephanus Hilfsgütertransporte in die ärmsten Länder Europas. Im Rahmen der jährlichen Aktion „Weihnachtsfreude im Schuhkarton“ wird das Hilfswerk dabei auch einen Weihnachtsgruß an Kinder und Jugendliche, welche von der Armut betroffen sind, in der Ukraine senden. Unterstützerinnen und Unterstützer sind daher herzlich eingeladen, Schuhkartons mit kindgerechten Bedarfsgütern zu packen und diese mit auf den letzten Hilfstransport des Jahres zu geben.„Wenn von armen Ländern weltweit die Rede ist, denken viele Menschen womöglich zunächst an den afrikanischen oder asiatischen Kontinent. Doch die Armut existiert ebenso mitten in Europa und an den europäischen Grenzen“, berichtet der 1. Vorsitzende Andreas Arndt. In Moldawien, Rumänien und nicht zuletzt in der Ukraine leiden viele Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, unter der alltäglichen Armut. Der Krieg in der Ukraine verschärft die Situation und verschlimmert das Leid. „Um dieser Armut zu begegnen, organisiert der christliche Verein Hilfswerk Stephanus seit 2005 Hilfsgütertransporte mit Sachspenden für die betroffenen Gebiete. Hierbei stehen wir in engen Kontakt zu unseren Mitarbeitern vor Ort.“ berichtet Andreas Arndt als Geschäftsführer des Hilfswerkes. Und der Erfolg ist Messbar: Jedes Jahr gelangen rund 200 Tonnen Hilfsgüter in die Krisengebiete und zeigen den Menschen, dass sie nicht vergessen wurden.Menschen die den Verein und die Aktion „Weihnachtsfreude im Schuhkarton“ unterstützen möchten, sind herzlich eingeladen bis zum 10. Dezember einen Schuhkarton weihnachtlich zu verpacken, mit kleinen, kindgerechten Geschenken zu füllen. Dieser kann an der zentralen Annahmestelle des Vereins abgegeben werden. Da es den Kindern in den betroffenen Ländern oftmals an einfachsten Gütern fällt, müssen die Kartons dabei keine wertvollen Geschenke enthalten. Im Gegenteil: Gerade Waren des täglichen Bedarfs wie Kleidung oder Hygieneartikel, aber auch schlichte Spielsachen wie Bilderbücher oder kleine Puzzles sorgen für große Freude bei den Kindern und Jugendlichen. Um den Weihnachtsgeschenken der besonderen Art eine zusätzliche persönliche Note zu geben, sind alle Unterstützerinnen und Unterstützer eingeladen, auch einen persönlichen Gruß oder ein Foto mit auf die Reise zu schicken.Nicht immer sind „gut gemeint“ und „gut“ das Gleiche. Das zeigen auch die langjährigen Erfahrungen des Hilfswerks Stephanus. So konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins erleben, dass sich manche gut gemeinten Geschenkbeigaben als problematisch für den langen Transportweg oder die Verwendung in der Ukraine erweisen.Als Beispiele können Seifen genannt werden, die ihren Duft während des Transports im gesamten Paket verteilen. Aber auch Geschenke wie Bücher, Spielkarten oder nur für kurze Zeit haltbare Süßigkeiten können in Anbetracht der strengen Zoll- und Einfuhrbestimmungen der Zielländer zu einem Problem werden.Um Unterstützerinnen und Unterstützen vor ungewollten Fehlern zu bewahren und ihnen das Packen der weihnachtlichen Kartongeschenke zu vereinfachen, hat der Verein daher eine Packliste mit einer entsprechenden Anleitung erstellt. Diese kann unter folgenden Link angesehen oder auch heruntergeladen werden.=> Flyer downloaden