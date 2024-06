Tag der offenen Tür bei CDH Stephanus BV Trossingen e.V. am 30. Juni – Einblicke in weltweite Hilfsprojekte aus Trossingen

Das Hilfswerk CDH Stephanus BV Trossingen e.V. lädt herzlich zum Tag der offenen Tür am 30. Juni ab 11 Uhr ein. Interessierte Besucher haben die Gelegenheit, einen Einblick in die umfangreiche und vielseitige Arbeit des Vereins zu gewinnen und sich über die zahlreichen Hilfsprojekte zu informieren. Zur Feier des Tages und als Dankeschön für die langjährige Unterstützung werden Würstchen mit Brötchen zum symbolischen Preis von nur 1€ angeboten.Andreas Arndt, der 1. Vorsitzende des Vereins, betont: „Wir möchten die Möglichkeit nutzen, unseren Unterstützern persönlich Danke zu sagen. Ohne die vielen langjährigen Spender wäre unsere Arbeit nicht möglich. Seit 19 Jahren leisten wir unermüdliche Hilfe aus Trossingen in die Welt.“CDH Stephanus BV Trossingen e.V. wurde 2005 gegründet und hat sich seitdem der Bekämpfung von Armut in vielen Ländern weltweit verschrieben. Das Hilfswerk engagiert sich in einer beeindruckenden Vielfalt von Projekten, die das Leben von Menschen in Not nachhaltig verbessern.Aus Trossingen heraus erstreckt sich die Hilfe von CDH Stephanus in zahlreiche Länder. In Osteuropa organisiert die Hilfsorganisation regelmäßige Hilfsgütertransporte, bei denen im Durchschnitt 9 bis 10 LKWs pro Jahr mit Kleidung, Lebensmitteln und Möbeln in bedürftige Regionen gebracht werden. Das entspricht etwa alle drei Wochen einem LKW voller Sachspenden aus Trossingen und Umgebung. Diese Transporte sind nur durch den wertvollen Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helfer möglich, die die Spenden sortieren und für den Transport vorbereiten.In Moldawien unterstützt CDH Stephanus die Kindertagesstätte “Loeva”, die Straßenkindern eine sichere Umgebung und Bildung bietet. Auch in Asien ist die Organisation aktiv. In Kirgisien engagiert sich CDH Stephanus im Gemeindeaufbau, baut Spielplätze für Kinder und betreibt ein Reha-Zentrum für Alkohol- und Drogenabhängige. Zusätzlich werden in Indien und Sri Lanka gezielte Projekte zur Unterstützung der ärmsten Bevölkerungsgruppen durchgeführt.In Afrika zeigt das Hilfswerk eine bemerkenswerte Bandbreite an Engagements. Im Norden Ugandas, wo über 1,2 Millionen südsudanesische Bürgerkriegsflüchtlinge Zuflucht gefunden haben, ermöglicht das 1.000-Schüler-Projekt den Flüchtlingskindern Zugang zu Bildung. Im weltweit größten Flüchtlingslager werden zudem Berufsschulklassen unterstützt, wo im vergangenen Jahr 167 Schüler in Berufen wie Friseur, Bäcker, Schreiner und Näher ausgebildet wurden. Das Kinderheim im Norden Ugandas in Adjumani, das 30 Waisenkindern ein Zuhause bietet, wird von der FECG Gemeinde in Trossingen und privaten Patenschaften aus Trossingen gesponsert. In Tansania finanziert und unterstützt CDH Stephanus das Kinderheim “Kitaa Hope Home”, das ebenfalls Waisenkindern ein Zuhause bietet. Das 1000 Ziegen-Projekt, das sich auf Ostafrika fokussiert, unterstützt speziell Flüchtlingsfamilien im Norden Ugandas aus dem Südsudan, indem es über 1.000 Ziegen an alleinerziehende Frauen verteilt, um ihnen einen Neustart zu ermöglichen.Ergänzend dazu hat das Hilfswerk das Stopphunger.de Projekt ins Leben gerufen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, an die entlegensten Orte der Welt zu gehen und dort Menschen zu helfen, die an Hunger leiden. Ein bedeutendes Beispiel dafür ist die Hilfe während der Dürrekatastrophe in Karamoja im letzten Jahr oder während der Covid-Pandemie in den Flüchtlingscamps im Norden Ugandas. Dabei steht Nachhaltigkeit im Vordergrund, um langfristige Lösungen für die betroffenen Regionen zu schaffen. Dies umfasst die Bereitstellung von Saatgut, Ackerwerkzeugen, Wasserversorgung und Ausbildung in nachhaltiger Landwirtschaft.Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: hilfswerkstephanus.de