Schützen Sie materielle und persönliche Werte - Welche Gegenstände sind in einem Tresor versichert?

welche Werte Sie wie hoch versichern möchten

ob Sie zum Einbruchschutz zusätzlich noch einen Feuerschutz wünschen

wieviel Platz Sie für Ihren Tresor zur Verfügung haben

Noch vor Kauf eines Tresors ist ein Gespräch mit Ihrer Versicherung sinnvoll. Diese Beratung beeinflusst in vielen Fällen die Entscheidung, welchen Tresor Sie wählen, bzw. welche Sicherheitsklasse Sie benötigen. Ein Safe mit der EN 1 Klasse ist z.B. privat bis € 65.000, -- versicherbar, ein Tresor mit EN 3 Klasse bis zu€ 200.000, --. Für geprüfte Tresore gibt es Richtwerte, ungeprüfte Tresore können nur mit Absprache der Versicherung versichert werden, da sie über keinen zertifizierten Einbruchschutz verfügen.Es macht auch einen Unterschied, ob der Tresor privat oder gewerblich genutzt wird. Die Versicherungswerte sind nicht identisch. Ein EN 1 Safe, der privat bis zu € 65.000, -- versichert ist, hat gewerblich eine Versicherungseinstufung von bis zu € 20.000, --.Erfolgt der Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA), verdoppeln sich die Versicherungswerte.Der Inhalt Ihres Tresors ist ebenfalls ausschlaggebend. Handelt es sich um Dokumente und wichtige Papierunterlagen, sind Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände vor fremden Zugriffen sicher zu verwahren? Sollten Lang- oder Kurzwaffen ordentlich und sicher verstaut sein oder geht es um sensible Daten? Für jeden Inhalt gibt es den entsprechenden Tresor. An einen geräumigen Stahlbüroschrank werden andere Anforderungen gestellt als an einen kompakten Möbeltresor, ein Waffentresor besitzt ein anderes Innenleben als ein Datensicherungsschrank.Denken Sie auch an persönliche Erinnerungen, die materiell nicht viel wert sind, jedoch für Sie persönlich von Bedeutung – ein Foto des Großvaters, ein besonderer Brief, die erste Zeichnung des Kindes usw.Überlegen Sie daher genau,Je höher die Sicherheitsstufe ist, desto besser ist der Einbruchschutz bzw. umso höher lassen sich die darin befindlichen Gegenstände versichern. Die Sicherheitsklassen ergeben sich aus diversen Prüfungen, die unabhängige Testinstitute durchführen. Plaketten im Tresorinneren zeigen an, wo und von wem die Tests durchgeführt wurden, welcher Widerstandsgrad/Sicherheitsklasse der Tresor zuzuordnen ist etc.Für Brandschutz gibt es eigene Tests, die jeweils Auskunft darüber geben, ob der Tresorinhalt 30, 60 oder 120 Minuten vor Feuer und Löschwasser sicher istEntscheiden Sie gemeinsam mit Ihrer Versicherung noch vor Anschaffung eines Tresors, welche Werte versichert werden sollen und wählen Sie daraufhin den entsprechenden Tresor mit der passenden Sicherheitsstufe aus.