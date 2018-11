Sanrio als caseable's neuer Lizenzpartner mit eigener Hello Kitty Kollektion bekanntgegeben

22.11.18

Seit dem 21. November können im caseable Shop Handyhüllen, Laptoptaschen sowie Tablet- und eBook Reader Hüllen mit Designs der Kultmarke Hello Kitty erworben werden. Die on-demand Plattform für Mobilfunkzubehör freut sich über diese neue Partnerschaft. "Wir freuen uns außerordentlich, unseren Kunden die ikonischen Designs von Hello Kitty ab sofort anbieten zu können", so Clare Collins, Artist & Licensing Manager bei caseable.Sanrio ist ebenso erfreut mit caseable zusammen zu arbeiten: "Wir sind sehr glücklich, caseable als Partner gewonnen zu haben, um Verbrauchern und Hello Kitty Fans die Möglichkeit zu geben, ihre elektronischen Geräte in das ultimative kawaii Accessoire zu verwandeln."caseable spezialisiert sich auf die Produktion und Personalisierung von handgemachtem Zubehör für elektronische Geräte. Im Online-Designtool können diese individuell mit zum Beispiel Fotos oder dem Firmenlogo gestaltet werden. Außerdem kann aus einer großen Auswahl von über 2.500 Künstler- und Lizenzdesigns ausgewählt werden. Das verwendete Druckverfahren schließt die Farben tief im Material ein, sodass sie kratz- und wasserfest sind. Die Produkte sind umweltfreundlich und "Made in Germany".Hello Kitty wurde 1974 in London geboren. Über die Jahre wurde sie zu einem der einzigartigsten und faszinierendsten Charaktere, die je geschaffen wurden, einer globalen Ikone mit Relevanz für Erwachsene und Kinder jeden Alters und jeglichen ethnischen oder ökonomischen Hintergrundes sowie eine Inspiration für Künstler und Designer. Ihr Motto ist: "Du kannst nie genügend Freunde haben."Die Hello Kitty Designs können hier erworben werden: https://caseable.com/de/de/katalog/marke/hellokitty/ Hello Kitty ist nicht der einzige katzen-ähnliche Charakter unter den Lizenzpartnern von caseable. Im letzten Jahr gab das Unternehmen außerdem seine Zusammenarbeit mit dem Internet-Phänomen Grumpy Cat sowie mit der animierten Zeichentrickserie Simon's Cat bekannt: