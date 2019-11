Pressemitteilung BoxID: 777450 (Carvon Media GmbH)

Der kleine Bergtroll ist endlich regulär im Buchhandel erhältlich

Das Verlagsdebüt der Carvon Media GmbH schafft es in die Regale des Buchhhandels

Nachdem mit allen wichtigen Barsortimenten Verträge geschlossen wurden, ist "der kleine Bergtroll" nun regulär im deutschen Buchhandel erhältlich, und in den meisten Buchhandlungen über Nacht bestellbar.



"Der Online Handel läuft zwar toll, aber erst jetzt fühle ich mich als echter Verleger" sagt dazu augenzwinkernd Johannes Kümmel, Autor und Geschäftsführer der Carvon Media GmbH.



Der Animationsproduzent hatte mit "der kleine Bergtroll" den ersten Schritt unternommen, um als Kleinverleger auf den Markt zu kommen. Nach einer überraschend überaus erfolgreichen Frankfurter Buchmesse im Oktober 2019 weitet Carvon Media nun die Präsenz vom reinen Online Handel in den klassischen Buchhandel aus.



"Meine Begeisterung für Bücher kommt ja vor allem daher, dass man sie anfassen kann – anders als unsere rein digitalen Produktionen. Daher war es mir auch ungeheuer wichtig, das Buch in echten Regalen in echten Filialen zu platzieren, wo auch die Kunden die Qualität des gedruckten Buches erleben, und nicht bloß digital auf irgendwelchen Websites."

