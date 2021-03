Autoteile-Markt.de avanciert zum Leader

Ein Umdenken der Kfz-Betriebe und Endverbraucher in Zeiten dieser Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten deutlich verändert, sich auf die Online-Portale verlagert und verhilft Autoteile-Markt.de, weiter enorm zu wachsen.



Mit insgesamt mehr als 10 Millionen Artikelpreisangeboten für den B2C- und B2B-Bereich gehört Autoteile-Markt.de zu den großen Marktplätzen, wenn es um günstige neue oder gebrauchte Autoersatzteile von Anbietern aus der gesamte EU geht. Insbesondere der neu geschaffene B2B-Bereich für Wiederverkäufer aus der Kfz-Branche wie z. B. Autohäuser oder Werkstätten verhilft dem Portal seit Beginn der Pandemie zu einer Steigerung von mehr als 300 % der Artikelumsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Warum sind die angebotenen Artikel auf Autoteile-Markt.de überhaupt günstiger als bei alternativen Portalen?



„Die Verkaufskonditionen der Ersatzteilanbieter auf Autoteile-Markt.de liegen deutlich unter denen unserer Wettbewerber und dies ermöglicht uns, die angebotenen Artikel auch vielfach preiswerter den Endverbrauchern und Wiederverkäufern anzubieten. Zudem haben wir ein System entwickelt, das dem Käufer immer einen Preisvergleich zwischen neuen und gebrauchten Artikeln ermöglicht. „Durch diesen transparenten Preisvergleich vieler Artikel ist für jedes Budget immer was dabei“, so CEO Sebastian Cyran.



Innerhalb von nur drei Jahren konnte Autoteile-Markt.de so zu den bisherigen Marktführern aufschließen. Insbesondere die positive Entwicklung der letzten drei Monate zeigt , dass die Nachfrage im Internet nach günstigen Autoteilen weiterhin deutlich steigt.

