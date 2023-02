Lönne - Hersteller von Stehtischen, Klapptischen und Klappstühlen

Stehtische finden immer mehr Verbeitung.Am Arbeitsplatz, bei festlichen Anlässen, in der Gastronomie, Messen, Empfängen und im privaten Bereich.Die verschiedenen Modelle, die durch moderne und zeitlose Optik bestechen, sind zahlreich in der Verwendung.Fa. Lönne aus Oelde bietet für jeden Anlass den passenden Tisch.Eine Auswahl an unterschiedlichen Platten ist möglich. Sie sind aus Holz, Kunststoff, Sevelit, Mulitplex und in zahlreichen Dekorfarben erhältlich. Bei den Untergestellen ist die Modellvielfalt erstaunlich. Es bleiben keine Wünsche offen.Bedruckte Platten bietet Lönne ebenfalls an.So kann ein Tisch mit festem Fuß, zerlegbar oder stapelbar gestaltet werden. Ob rund, eckig, elipsenförmig sind diese Stehtische in vielen Größen erhältlich. Abhängig vom Material sind die Stehtische im den Innen- und assenbereich einsetzbar. Die Materialien der Untergestelle gibt es von galvanisch verzinkt über Edelstahl, lackiertem Stahl oder kunststoffbeschichtet.Um das Angebot zu komplettieren sind Hussen für die Stehtische erwerbbar. Mit diesen Überwürfen wird jeder Stehtisch zum Augenschmaus vor allem bei festlichen Anlässen.Stehtische werden platzsparend in entsprechenden Transportwagen verstaut und die Handhabung wird deutlich vereinfacht.Stehtische finden immer mehr Verbeitung. Am Arbeitsplatz, bei festlichen Anlässen, in der Gastronomie, Messen, Empfängen und im privaten Bereich.Die verschiedenen Modelle, die durch moderne und zeitlose Optik bestechen, sind zahlreich in der Verwendung.Fa. Lönne aus Oelde bietet für jeden Anlass den passenden Tisch.Eine Auswahl an unterschiedlichen Platten ist möglich. Sie sind aus Holz, Kunststoff, Sevelit, Mulitplex und in zahlreichen Dekorfarben erhältlich. Bei den Untergestellen ist die Modellvielfalt erstaunlich. Es bleiben keine Wünsche offen.Bedruckte Platten bietet Lönne ebenfalls an.So kann ein Tisch mit festem Fuß, zerlegbar oder stapelbar gestaltet werden. Ob rund, eckig, elipsenförmig sind diese Stehtische in vielen Größen erhältlich. Abhängig vom Material sind die Stehtische im den Innen- und assenbereich einsetzbar. Die Materialien der Untergestelle gibt es von galvanisch verzinkt über Edelstahl, lackiertem Stahl oder kunststoffbeschichtet.Um das Angebot zu komplettieren sind Hussen für die Stehtische erwerbbar. Mit diesen Überwürfen wird jeder Stehtisch zum Augenschmaus vor allem bei festlichen Anlässen.Stehtische werden platzsparend in entsprechenden Transportwagen verstaut und die Handhabung wird deutlich vereinfacht.