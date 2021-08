Besondere Biergartenmöbel für den besonderen Anlass

Vielseitig einsetzbar für zahlreiche Anlässe und ein niveauvolles Ambiente.Die Flachstahlgartenstühle mit feuerverzinktem Gestell sind in verschiedenen Dekoren erhältlich.Aus massivem Buchenholz hergestellt in weiß oder teakholz lasiert oder mit den Compactplatten Nautic oak oder Smoked oak sind diese Flachstahlgartenstühle erhältlich.Die Rückenlehne der Flachstahlgartenstühle besteht aus gebogenen Leisten für einen angenehmen Sitzkomfort der Gäste.Die Sitzfläche hat gerade Leisten und gewährleisten einen angenehmen Sitz.Die Flachstahlgartenstühle sind witterungs- und wetterfest und perfekt für den Außenbereich oder den Biergarten. Auch im Innenraum geben sie eine gute Figur ab.Dazu passend gibt es Flachstahlgartentische in verschiedenen Größen und Formen und Dekoren.Das Gestell aus Stahl, feuerverzinkt trägt die starken Tischplatten mit den aus massiven Buchen Holz hergestellten Leisten oder den HPL Compactplatten in Nautic oak oder Smoked oak. Die Flachstahlgartentische bieten bis zu 6 Personen Platz. Die Compactplatte ist witterungs- und wasserfest, UV-geschützt, abrieb- , kratz und schlagfest. Hitze bis 180 Grad vertragen diese fleckenbeständigen und pflegeleichten Flachstahlgartentische problemlos. Diese Biergartenmöbel vereinen Funktionalität und Design.Eine Besonderheit dieser Flachstahlgartentische ist, dass sie Schrägstellbar sind und das Regenwasser fließt ab.Die Flachstahlgartenstühle und Flachstahlgartentische sind klappbar, platzsparend und perfekt auf die Anzahl der Gäste abstimmbar.Jeder Veranstalter hat die Möglichkeit durch die edlen und vielseitig einsetzbaren Biergartenmöbel seinen eigenen individuellen Stil zu präsentieren entweder bei einem Einsatz der Biergartenmöbel im Freien oder im Innenraumbereich.Werden die Flachstahlgartenstühle und Flachstahlgartentische kombiniert, steht einem gelungenen Event steht nichts mehr im Wege.