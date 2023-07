Über 4 Millionen Euro für die Ukraine

Spenderinnen und Spender aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart unterstützen Arbeit von Caritas international mit über 6,5 Millionen Euro

Mit über 6,5 Millionen Euro haben Spenderinnen und Spender aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Jahr 2022 die Arbeit von Caritas international unterstützt und damit ein absolutes Rekordergebnis erzielt. Verantwortlich dafür waren die Spenden für Menschen, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind. Hierfür wurden über 4,1 Millionen Euro gespendet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das Ergebnis ein Plus von rund 2,7 Millionen Euro (2021: Spendensumme 3,8 Millionen Euro). Caritasdirektor Oliver Merkelbach sagte, das außerordentliche Spendenergebnis drücke „eine große Solidarität und Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine und weltweit aus. Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen sprachlos gemacht und der Wunsch zu helfen ist groß und spürbar gewesen.“ Zunehmend hätten wir es mit einer weltweiten Ballung und Verkettung von Krisen und Katastrophen zu tun. „Die Spenderinnen und Spender aus unserer Diözese machen mit ihrer Spende die unverzichtbare Arbeit von Caritas international erst möglich, und dafür sprechen wir unseren Dank aus.“



Die Spenden aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart haben Hilfsprojekte in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika unterstützt. Neben den Hilfen für die Ukraine gingen besonders hohe Spendensummen für die allgemeine Arbeit von Caritas international ein (1,39 Millionen Euro). Mit fast 108.000 Euro unterstützten die 21.410 Spenderinnen und Spender Menschen, die von der Dürre in Ostafrika betroffen waren. Knapp 102.000 Euro wurden für die Kinderhilfe weltweit gespendet. Damit verzeichnet Rottenburg-Stuttgart unter den 27 deutschen Bistümern den vierthöchsten Spendeneingang für die internationale Arbeit.



Mit der Caritas Ukraine hat caritas international einen starken Partner an der Seite, der im ganzen Land in 42 Caritas-Zentren und fast 200 Notunterkünften tagtäglich die Hilfe zu den Menschen bringt. Schwerpunkte der Hilfseinsätze in der Ukraine sind Nahrungsmittel- und Trinkwasserverteilungen, aber auch Traumaarbeit und Flüchtlingshilfe. Im Winter waren kältefeste Unterkünfte und Heizmaterialien besonders wichtig, derzeit gilt es auf die immer wieder unterbrochene Versorgung der Menschen mit den notwendigsten Dingen des Alltags zu reagieren oder Hilfe in den Überschwemmungsgebieten des Kachowka-Staudamms zu leisten. Die Nothilfen haben bisher etwa zwei Millionen Menschen erreicht.