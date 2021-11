MACH DICH STARK und Internationales Trickfilm-Festival prämieren Kurzfilm gegen Kinderarmut

MACH DICH STARK, die Initiative gegen Kinderarmut im Südwesten des Caritasverbands Rottenburg-Stuttgart, und das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) haben einen Wettbewerb für einen animierten Kurzfilm ausgeschrieben, der auf unterhaltsame Weise auf die Ursachen und Hintergründe von Kinderarmut aufmerksam macht. MACH DICH STARK wird dabei vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg und der Hald & Grunewald GmbH unterstützt.Gewonnen hat diesen Wettbewerb, ein junges, preisgekröntes 2D Animationsstudio für Audio Visual Storytelling. Ihr Film begleitetdrei Kinder unterschiedlicher Herkunft, Familien- und Wohnverhältnisse und behandelt ihre alltäglichen Probleme: Keine Hausaufgaben gemacht, kein Geld für einen Sportverein, keine Freunde. Um die Realität zu meistern, denken sie sich die wildesten Geschichten dazu aus: In ihrem Kopf sind sie Superheld*innen und haben verschiedene Superkräfte, die niemand sehen kann. Aber wir erfahren auch die Realität: Ihre Lebenssituation ist prekär, ihre Eltern sind arm und ihre Superkräfte Wunschdenken. Die Kinder flüchten sich aus ihren Problemen in eigene Geschichten. Leider ist das keine Lösung.Der Film wird nun umgesetzt und auf demseine Premiere feiern. Im Anschluss wird er deutschlandweit über die sozialen Medien, auf Fachveranstaltungen und bei Öffentlichkeitsarbeitskampagnen verschiedener Akteur*innen sowie im Kino präsentiert.Aus der Begründung der Jury – bestehend aus(Koordinatorin Initiative MACH DICH STARK),(Verbundspartnerin MACH DICH STARK),(Referent im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg),(Film- und Medienfestival gGmbH, Kaufmännischer Geschäftsführersowieund(Schüler*innen, Heilbronn):Aktuelle Zahlen zeigen, dass Kinderarmut keine gesellschaftliche Randerscheinung ist. Zu hoch ist die Anzahl der konkret betroffenen Familien und Kinder. Auch in Baden-Württemberg ist fast jedes 5. Kind von Armut bedroht. Das wirkt sich negativ auf die kindliche Entwicklung und das Aufwachsen aus. Die Familien- und Sozialpolitik muss darauf ausgerichtet sein, den Kreislauf der Vererbung von Armut zu durchbrechen, denn arme Kinder von heute sind womöglich die armen Erwachsenen von morgen. Die heutige Kinderarmut wirkt sich somit auch dramatisch auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung unserer Zukunft aus.Die Bekanntgabe des Gewinnerfilms findet im Rahmen der MACH DICH STARK-Tage statt. Diese werden vom 15. – 21.11.2021 landesweit durchgeführt. Rund 60 Partner aus dem Kunst-, Kultur-, Wirtschafts- und sozialen Bereich sensibilisieren mit verschiedenen Aktivitäten wie einer Plakataktion und der „Starkmacher-Tüte“ für das Thema Kinderarmut in Baden-Württemberg. Sie rufen das Problem auf die Agenda und weisen darauf hin, dass alle Kinder Chancen auf ein gelingendes Leben erhalten müssen. Weitere Informationen unter: Mach dich stark - Mach Dich Stark-Tage (mach-dich-stark.net) Weitere Informationen unter: