Großteil der Spenden für Erdbebenopfer

Mit fast 4 Millionen Euro haben Spenderinnen und Spender aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Jahr 2023 die Arbeit von Caritas international unterstützt. Ein Großteil der Spenden kam den Opfern des Erdbebens zugute, das Anfang Februar 2023 Syrien und die Türkei erschütterte. Die 13.791 Spenderinnen und Spender aus Württemberg unterstützen vielfach auch die Betroffenen des Ukraine-Krieges und die Erdbebenhilfe in Marokko. Insgesamt wurden 3,932 Millionen Euro gespendet. Damit verzeichnet Rottenburg-Stuttgart unter den 27 deutschen Bistümern den vierthöchsten Spendeneingang für die internationale Arbeit.Im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Ausbruch des Ukraine-Krieges eine außergewöhnliche Spendenbereitschaft hervorgerufen hatte, gibt es einen Spendenrückgang von rund 2,6 Millionen Euro (2022: Spendensumme 6,5 Millionen Euro). Caritasdirektor Oliver Merkelbach sagte, das Spendenergebnis knüpfe an das der Vorjahre an (2022: 3,8 Millionen) und bestätige die große Solidarität der Spenderinnen und Spender aus Württemberg mit den Menschen weltweit. „Die Spenden ermöglichen gerade bei solch erschütternden Ereignissen wie einem Erdbeben konkrete Hilfe. So können wir den Menschen in ihrer Not zur Seite zu stehen.“ Jeder Beitrag trage dazu bei, weltweit Leben zu retten und Hoffnung zu schenken. „Die Spenderinnen und Spender aus unserer Diözese machen mit ihrer Spende die unverzichtbare Arbeit von Caritas international erst möglich, und dafür sprechen wir unseren Dank aus.“Die Spenden aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart haben Hilfsprojekte in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika unterstützt. Nach dem verheerenden Erdbeben im Februar 2023 in der Osttürkei und Nordwestsyrien ist die Caritas mit zehn lokalen Partnerorganisationen auf beiden Seiten der Grenze im Einsatz und unterstützt die Betroffenen. Caritas international und seine Partner leisteten nicht nur akute Unterstützung durch das Verteilen von Lebensmitteln, warmen Decken und Winterjacken für Kinder und Jugendliche, sondern boten auch psychosoziale Unterstützung zur Bewältigung der Traumata an. Langfristig wird die Hilfe aufrechterhalten, indem beschädigte Häuser und Wohnungen repariert und Fertighäuser aufgebaut werden. Zudem vermitteln die Einsatzkräfte vor Ort den Betroffenen wichtige berufliche Fähigkeiten, damit sie sich ein eigenes Einkommen erwirtschaften und ihre Familien versorgen können.Weitere Informationen unter www.caritas-international.de