Filme über soziale Gerechtigkeit laden zur Diskussion ein

„Wir animieren soziale Gerechtigkeit“ – unter diesem Titel präsentieren das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) und MACH DICH STARK – die Initiative gegen Kinderarmut im Südwesten“ sechs internationale Animationsfilme, die sich mit gesellschaftlichen Themen wie Inklusion, Migration, Gemeinschaftssinn und Kinderarmut auseinandersetzen. Amstartetdas Filmprogramm beim 30. Internationalen Trickfilm-Festival auf der. Die Filme eignen sich für die ganze Familie. Sie kommen ohne Dialoge aus und sind unabhängig von Alter und Muttersprache verständlich.Die Filme regen dazu an, sich über Chancengerechtigkeit Gedanken zu machen und darüber ins Gespräch zu kommen. So ist jedes 5. Kind in unserem Land von Armut bedroht. Das wirkt sich dramatisch aus: Auf jedes betroffene Kind und auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, denn es gehen viele Potenziale verloren. Im Rahmen der Kooperation von MACH DICH STARK des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart und des ITFS laden die Filme zum gemeinsamen Betrachten und Diskutieren ein. Zu sehen sein wird auch der international gespielte Film „Versteckte Helden“, den das 2D-Animationsstudio monströös 2022 im Rahmen eines Wettbewerbs speziell für das Stuttgarter Trickfilmfestival produziert hat.Im Anschluss an die Filmvorführung wird Dr. Ute Leidig, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration ab 18 Uhr zur aktuellen gesellschaftlichen Relevanz der Filme sprechen. Im Anschluss bietet das ITFS ein buntes Programm unter dem Titel „Animation connects!“.Folgende Filme werden zu sehen sein:(Flucht, Migration, Integration)(Familienleben mit Behinderung)(Kinderarmut, soziale Barrieren)(Klimaflucht, Vertreibung)(Akzeptanz, neue Freunde, Pazifismus)(Gemeinsam gegen Kinderarmut)