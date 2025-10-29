Ehrenamtsportal der Caritas vermittelt neue Aufgaben
Interessierte können anhand der Postleitzahl sehen, wo und wie in ihrer Region gerade ehrenamtliche Hilfe benötigt wird. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, gezielt nach Tätigkeiten zu filtern. Immer wichtiger wird auch ortsungebundenes Engagement: „Online-Ehrenamt ist gefragt – etwa in der schulischen Nachhilfe, aber auch beim Kartenschreiben für einsame Menschen“, so Geiger-Wahl.
Menschen, die Lust auf ein Engagement haben, aber bislang noch nicht ehrenamtlich aktiv waren, finden auf dem Portal alle wichtigen Informationen rund um das Ehrenamt – etwa über Versicherungen oder Aufwandsentschädigungen. Geiger-Wahl sagt: „Die Plattform will auch qualifizieren und vernetzen.“
Einrichtungen oder Initiativen, die Engagierte suchen, finden ebenfalls schnell Hilfe. Sie brauchen sich nur einmalig zu registrieren und können im Anschluss direkt ihre Projekte und Engagementmöglichkeiten einstellen.
Das Caritas-Ehrenamtsportal finden Sie unter: www.dasehrenamtsportal.de