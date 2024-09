Caritas bittet um Spenden für ihre soziale Arbeit

In der Woche vom 21. bis 29. September bittet die Caritas Baden-Württemberg die Bevölkerung um finanzielle Unterstützung für ihre soziale Arbeit. Bei der jährlichen Sammlungsaktion steht besonders die Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen im Fokus. In Deutschland gibt es ein zwar gutes soziales Sicherungssystem, aber immer wieder fallen Menschen in besonderen Notlagen durch dieses Netz hindurch. „Deshalb brauchen diese Menschen unsere Solidarität“, appellieren Diözesan-Caritasdirektorin Birgit Schaer (Freiburg) und Diözesan-Caritasdirektor Oliver Merkelbach (Rottenburg-Stuttgart) an die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger. „Wenn die Arbeit verloren geht, die Rente nicht zum Leben reicht oder das Einkommen einer Familie nicht mehr ausreicht, um das Nötigste zu beschaffen, dann werden existenzielle Nöte und konkrete Hilfsbedürftigkeit mitunter ganz schnell in der direkten Nachbarschaft sichtbar“, so Merkelbach und Schaer. Not sei in unserer so genannten Wohlstandsgesellschaft kein abstrakter Begriff.Die Caritas Baden-Württemberg mit ihren landesweit mehr als 3.800 Diensten und Einrichtungen versucht, in der Nähe dieser Menschen zu bleiben. Um konkret helfen zu können, ist die Caritas auch auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen. Denn nicht alle ihre Angebote können über Pflegesätze oder Projektmittel bezahlt oder aufrechterhalten werden. Die Einnahmen aus der Caritas-Sammlung fließen direkt in Hilfsangebote, Projekte und Aktionen für Menschen in Not. Ein Teil verbleibt auch in den Kirchengemeinden für karitative Aufgaben vor Ort wie Familienhilfen oder Besuchsdienste. Den übrigen Spendenanteil erhält die Caritas für ihre Arbeit in den Städten und Landkreisen. Die beiden Diözesan-Caritasverbände Freiburg und Rottenburg-Stuttgart, die die Sammlung organisieren, unterstützen mit ihrem Anteil zahlreiche Projekte karitativer Träger im gesamten Land. Im vergangenen Jahr erbrachte die Sammelaktion der Caritas landesweit rund 1,45 Millionen Euro.In der Erzdiözese Freiburg finden die ganze Caritas-Woche über verschiedene Veranstaltungen statt. Beispielsweise feiert für die Region Bruchsal die Gemeinde Heilig Geist Kraichtal am 29. September einen Caritas-Gottesdienst mit der Sozialberatung. In Mannheim lädt am 27. September das Café Anker, betrieben von Caritasverband und Drogenhilfe und unterstützt durch die Caritas-Sammlung, zu einem offenen Mitmachtag "GEGENGEWALT" ein. Mit einem Herbst-Suppen-Essen, dessen Erlös komplett der Caritas-Sammlung zukommt, engagiert sich die Gemeinde Feldkirch für Menschen in Not.In der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird die Caritas-Sammelwoche am 22. September mit einem Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Katholischen Kirche Liebfrauen in Stuttgart-Bad Cannstatt eröffnet. Den Gottesdienst gestalten Weihbischof Thomas Maria Renz und Diözesancaritasdirektor Oliver Merkelbach gemeinsam mit Mitarbeitenden, Klientinnen und Klienten aus dem Caritasverband Stuttgart. Nach dem Gottesdienst werden bei einer sogenannten „Schnibbelparty“ gerettete Lebensmittel aus dem Foodsharing verarbeitet. Dabei gibt es Gelegenheit, mit den Mitarbeitenden aus dem Caritasverband Stuttgart über ihre Arbeit ins Gespräch zu kommen.Die Caritas Rottenburg-Stuttgart bittet um Spenden unter dem Stichwort „Caritas-Herbstsammlung“ auf das Konto bei der BW-Bank, IBAN: DE31 6005 0101 0002 6662 22, BIC: SOLADEST600 oder online unter www.caritas-spende.de/spenden