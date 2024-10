„Bischof mit Gespür für diakonische Aufgaben“

„Wir gratulieren Dr. Krämer von Herzen und freuen uns darauf, dass er künftig die wichtige Aufgabe des Bischofs in unserer Diözese übernehmen wird“, so Caritasdirektor Oliver Merkelbach. Mit Krämer komme ein erfahrener und kompetenter Mann an die Spitze der Diözese, der auch „ein gutes Gespür und tiefes Bewusstsein für die diakonischen Aufgaben der Kirche hat“. Viele Jahre lang war Krämer Präsident des Hilfswerks Missio und des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, die sich weltweit im Kampf gegen Armut engagieren. Nach seiner Rückkehr nach Rottenburg leitete er im Bischöflichen Ordinariat für mehrere Monate die Hauptabteilung VI, die für die Arbeit der Caritas zuständig war. „Prälat Krämer hat ein klares Verständnis davon, welchen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag die Caritas-Arbeit leistet. Dies schätzen wir als Caritas sehr und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Merkelbach weiter.



Der Caritasverband setzt sich in seiner politischen Arbeit sowie durch zahlreiche Beratungsangebote und Dienste für die Anliegen von armen, benachteiligten und hilfebedürftigen Menschen ein. Dazu gehört beispielsweise das Schaffen eines Versorgungsnetzwerks für ältere Menschen. Fest im Blick dabei ist die Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden. „Krämers Erfahrung und sein Engagement werden uns dabei helfen, diese wichtigen Aufgaben in der Gesellschaft zu stärken“, betont Merkelbach.

