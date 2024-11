Armut benachteiligt Kinder in allen Lebensbereichen

Kinder, die in Armut aufwachsen, sind besonders anfällig für Krisen. Ihr Umfeld ist geprägt von Unsicherheit und Mangel. Diese Belastungen lassen ihnen kaum Raum, eine stabile Grundlage für ihr Leben aufzubauen. Das beeinträchtigt ihre Entwicklung stark, auch emotional und sozial. Die gravierend negativen Folgen, die mit dem Aufwachsen in Armut einhergehen, ziehen sich häufig durch die gesamte Biografie. Für betroffene Kinder ist es sehr viel schwerer, eine gute Schul- und Berufsausbildung zu bekommen. In Baden-Württemberg wächst jedes fünfte Kind in Armut auf. Die Kinder laufen Gefahr, unserer Gesellschaft als aktive und gestaltende Bürgerinnen und Bürger verlorenzugehen.Das Netzwerk MACH DICH STARK setzt daher seinen Einsatz gegen Kinderarmut engagiert fort und startet dievomIn ganz Baden-Württemberg gibt es Aktionen, die auf die folgenschweren Auswirkungen von Kinderarmut aufmerksam machen. Organisationen, Stiftungen, Freundesgruppen oder Einzelpersonen sind aufgerufen, sich zu vernetzen. Ihr Ziel: Kinderarmut in Baden-Württemberg auf die politische und gesellschaftliche Agenda zu setzen. An den landesweiten Aktionstagen beteiligen sich über 150 Partnerinnen und Partner.„Kinderarmut ist mehr als ein finanzielles Problem. Sie hemmt nicht nur die Entwicklung der betroffenen Kinder, sondern wirkt sich für die Gesellschaft im Gesamten negativ aus“, sagt Kim Hartmann, Koordinatorin von MACH DICH STARK. „Bildung, Gesundheit und soziale Kontakte sind entscheidend, damit sich Kinder gesund entwickeln. Sie bilden die Grundlage, damit die Heranwachsenden einmal ihr Leben und auch die Gesellschaft mitgestalten können.“ Familien könnten besser gefördert werden, wenn Eltern schon früh und auf einfache Art Unterstützung bei Erziehungsfragen finden könnten. Teilweise seien Kitas heute schon zu Familienzentren umgebaut und damit eine Anlaufstelle für die ganze Familie. „Solche Familienzentren entfalten heute schon an vielen Orten im Land eine positive Wirkung. Im Ausbau solcher Zentren liegt noch viel Potenzial“, so Hartmann.Eine von vielen Aktionen im Rahmen der MACH DICH STARK-Tage betreibt ein Verbund von Kinderstiftungen im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis: Sie verteilen in der Woche gemeinsam mit 26 Bäckereien und weiteren Kooperationspartnern. Auf den Tüten stehen zentrale Informationen zur Kinderarmut in Baden-Württemberg. „Mit der Starkmacher-Tüte wollen wir das Zeichen setzen: Kinder aus armutsbetroffenen Familien haben von vorneherein schlechtere Chancen auf eine gute Bildung und Förderung”, sagt Michaela Kieble von der Stiftung Kinderchancen Allgäu. „Aber jedes Kind hat etwas zu bieten. Es ist wichtig, dass Kinder ihre Fähigkeiten erkennen und wir sie dabei unterstützen. Wer seine Stärken entdeckt, wird selbstbewusst.”Bei der Aktion macht auch diemit: Sie organisiert mit zahlreichen Kooperationspartnern Aktionen in der Stadt. Im Kino Traumpalast bleibt über die gesamte Woche hinweg jeder fünfte Sitz leer. Das soll symbolisieren, dass jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Infostände im Kino laden zur Auseinandersetzung ein: Warum verdienen alle Kinder gute Chancen? Einestellt zudem Menschen vor, die erfahren haben, wie eine außenstehende Person ihren Lebensweg positiv veränderte. Die Posts lassen sich einfach in den sozialen Netzwerken teilen.Weitere Informationen unter Mach dich stark - Mach Dich Stark-Tage AKTIONEN (mach-dich-stark.net)