One-Signal schließt Kooperation mit Vermögensverwalter ab

One-Signal (von Carisma infoservice Gmbh), im Februar 2021 von einem Investmentpionier gegründet, bietet Handelssignale mit einem einzigartigen und unübertroffenen Ansatz an. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Part

Mit täglichen Long- oder Short-Signalen über die künftige Entwicklung des US-Aktienmarktes hat sich One-Signal zum Ziel gesetzt, die tägliche Entscheidungsfindung zu vereinfachen und Marktteilnehmern zu helfen, konsequent und chancenreich Renditen zu erzielen. Das System wird vom CEO und Gründer Ara Yalmanian seit über 10 Jahren genutzt und ist nun für Kunden verfügbar. One-Signal unterscheidet sich von anderen Anbietern von Handelssignalen durch seine Strategie, die vollständig auf Stimmungsindikatoren wie dem Volatilitätsindex (VIX), Stimmungsumfragen (AAII/NAAIM) und dem Put/Call-Verhältnis basiert. Das Unternehmen ist stolz darauf, eine der weltweit kürzesten und klarsten Sentiment-Analysen anzubieten.



Dank seiner außergewöhnlichen Leistung und Benutzerfreundlichkeit konnte One-Signal seinen Abonnentenstamm im Vergleich zum Vorjahr um über 200% zu steigern. Das Unternehmen startete mit einem abonnementbasierten Modell, das täglich Signale direkt in den Posteingang der Abonnenten liefert. Das Signal besteht aus einem einzigen Wort - "Long" oder "Short" - und bezieht sich auf den US-Markt. Die Idee hinter One-Signal ist nicht nur, den Anlegern genaue Signale zu bieten, sondern auch den Abonnenten durch seine einzigartige und leicht umsetzbare tägliche Routine eine erhebliche Erleichterung zu verschaffen. Clara Yalmanian, Mitbegründerin von One-Signal, erklärt: "Durch die Reduzierung der Informationen auf ein Minimum müssen sich die Abonnenten nicht mehr jeden Tag durch seitenlange Analysen und Charts wühlen. Das führt zu einer unglaublichen Zeitersparnis und einer Steigerung der Lebensqualität".



Van Sterling Capital Ltd. wird die Signale für die weitere diskretionäre Ausführung im Rahmen ihrer Portfoliomanagement-Strategien erhalten, so dass die Kunden vom Handelsansatz von One-Signal profitieren können. Die Strategie von One-Signal erzielte 2022 einen Bruttoertrag von 68.63%. Der S&P 500, dem Referenzindex, hat vergleichsweise -19.64% erzielt. Der Handel wird mit der Eröffnungsglocke der New Yorker Börse eröffnet und mit der Schlussglocke der New Yorker Börse geschlossen, so dass das Übernachtrisiko ausgeschlossen wird. Diese strikten Parameter wahren Chancen bei reduzierten Risiken.



"Wir gehen noch einen Schritt weiter und werden unsere Strategie in Zukunft auch anderen Vermögensverwaltern anbieten, da wir bereits seit einiger Zeit eine steigende Nachfrage feststellen. Viele Kunden haben nach dieser Lösung gefragt, da dieser Service sie vom zeitaufwändigen Eigenhandel entlastet. Nie war es chancenreicher, von den Marktbewegungen zu profitieren, insbesondere in Zeiten hoher Inflation und Unsicherheit", ergänzt Clara.