Unbefristeter Krankenversicherungsschutz für Aufenthalte in Österreich

Care Concept erweitert Produkt Care Austria

Die Care Concept AG hat die Laufzeit der Krankenversicherung für Ausländer in Österreich Care Austria erweitert. Ab sofort bietet der auf internationale Krankenversicherung spezialisierte Assekuradeur das Produkt mit zwei verschiedenen Laufzeiten an: Care Austria mit unbefristeter und Care Austria 364 mit einer Laufzeit von maximal 364 Tagen.



Rabatt für Bildungsaufenthalte

Für Studenten, Sprachschüler, Au-pairs und andere Bildungsreisende zwischen 12 und 35 Jahren wurde die Rabattgruppe Care Austria Education mit einer besonders günstigen Monatsprämie von 56 Euro entwickelt. Sie ist für diese Gruppe für bis zu sechs Jahre garantiert. Für alle anderen Aufenthaltsgründe beträgt die Prämie ab 155 Euro monatlich. „Wir freuen uns, dass wir nun auch längerfristige Aufenthalte in Österreich wie den kompletten Bildungsweg von der Sprachschule bis zur Promotion absichern können“, erklärt Jörg Schmidt, Vorstand der Care Concept AG.



Behördliche Voraussetzungen erfüllt

Es ist behördlich und gerichtlich bestätigt, dass es sich bei Care Austria um eine alle Risiken abdeckende Krankenversicherung nach § 11 NAG handelt und das Produkt damit zur Erteilung eines Aufenthaltstitels geeignet ist. Neben der Republik Österreich bietet das Produkt auch Versicherungsschutz in der EU sowie zeitlich begrenzt im Heimatland. Risikoträger ist die Advigon Versicherung AG.

Care Concept AG Die Care Concept AG mit Sitz in Bonn ist seit 1999 Partner für internationale Krankenversicherungen im Ausland. Der Schwerpunkt des Angebots liegt im Bereich Krankenversicherung für kurz- bis mittelfristige Aufenthalte für Ausländer in Europa, Deutsche im Ausland und Reisende weltweit.



Das Unternehmen bietet Versicherungslösungen für Geschäftsreisende, Expatriates, Sprachschüler, Studenten, Saisonarbeiter, Au-pairs und Privatreisende. Bausteine wie Assistance, Haftpflicht- und Unfallversicherung runden das Angebot ab.



Derzeit beschäftigt das Unternehmen 121 Mitarbeiter, davon 17 Auszubildende. Darüber hinaus unterhält die Care Concept AG eine Tochtergesellschaft in Shanghai. 2017 wurde das Unternehmen vom renommierten "Great Place to Work Institut" als einer der 100 besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet.

