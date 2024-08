Sponsor der ersten Stunde

Der Beueler Spezialanbieter für Auslandskrankenversicherungen Care Concept AG sponsert das Beachvolleyball-Nationalteam Nils Ehlers und Clemens Wickler, die bei den olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille geholt haben.



Seit Beginn dabei

Die Care Concept AG sponsert Clemens Wickler – damals noch mit anderem Partner – bereits seit 2018. Seit 2021 ist das Unternehmen auch Sponsoringpartner von Nils Ehlers. „Ohne unsere Sponsoren wären unsere Erfolge nicht möglich. Wir möchten uns besonders beim Team von Care Concept bedanken. Sie sind schon seit Jahren an unserer Seite und haben immer an uns geglaubt“, erklärt Clemens Wickler.



Beeindruckende Erfolge

Das Duo ist nicht nur bei Olympia erfolgreich. Nach einer erfolgreichen Saison stehen Ehlers/Wickler aktuell auf Platz drei der Weltrangliste. 2022 und 2023 konnte das Team die Deutsche Meisterschaft holen. Clemens Wickler wurde mit seinem damaligen Partner 2019 zudem Vize-Weltmeister. „Wir sind sehr stolz auf Clemens und Nils und freuen uns, dass wir sie seit Beginn an auf ihrem Weg begleiten durften und dürfen“, so Jörg Schmidt, Vorstand der Care Concept AG.



Beachvolleyball als Teil der Unternehmenskultur

Beachvolleyball spielt bei dem Unternehmen auch abseits des Sponsorings eine große Rolle. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements können die Mitarbeitenden einmal wöchentlich mit einem Profitrainer trainieren. Die hauseigene Beachvolleyball-Arena stellt die Care Concept AG den Schülerinnen des benachbarten Sankt-Adelheid-Gymnasiums kostenlos für den Sportunterricht zur Verfügung.

