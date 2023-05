Neue Produktgeneration Care College

Care Concept überarbeitet Krankenversicherung für Bildungsreisende

Der auf internationale Krankenversicherungen spezialisierte Assekuradeur Care Concept bietet ab sofort den Tarif Care College in einer komplett überarbeiteten Produktgeneration an.



Angepasste Prämien

Zu den Neuerungen gehört auch eine Überarbeitung der Prämienstruktur. So startet die Einstiegsvariante Care College Basic bereits ab 24,50 EUR pro Monat und etabliert sich damit als Preisführer auf dem Markt.



Leistungserweiterungen

In den Tarifstufen Comfort und Premium entfallen alle Selbstbehalte. Außerdem beträgt die Prämienrückerstattung bei Leistungsfreiheit in diesen beiden Tarifstufen ab sofort zwei Monatsprämien im Jahr. Neben der Erhöhung des maximalen Eintrittsalters auf 40 Jahre wurden auch die Leistungen im Bereich Zahnbehandlung, unfallbedingter Zahnersatz und Hilfsmittel erweitert und vereinfacht. Zudem erhalten Kundinnen und Kunden eine digitale Versicherungskarte sowie auf Wunsch auch eine Chipkarte (ab Tarifstufe Comfort). „Wir freuen uns, unsere Marktführerschaft in der Absicherung von Bildungsreisen mit der neuen Produktgeneration noch weiter untermauern zu können“, erklärt Jörg Schmidt, Vorstand der Care Concept AG.



Produktmerkmale

Versicherbar im Produkt Care College sind Bildungsreisende wie Studierende, Sprachschüler*innen oder Work-and-Travel-Reisende für Aufenthalte im weltweiten Ausland (außer USA, Kanada, Mexiko). Versichert sind unter anderem ambulante, stationäre und zahnmedizinische Behandlungen, sowie der medizinisch sinnvolle Rücktransport ins Heimatland. Risikoträger ist die Advigon Versicherung AG.