Care Concept bestellt neuen Vertriebsdirektor

Sharif Sellab in neuer Position

Der auf internationale Krankenversicherung spezialisierte Assekuradeur

Care Concept AG hat Sharif Sellab zum 1. Juli 2023 zum Vertriebsdirektor berufen. Sellab verantwortet damit alle vertrieblichen Aktivitäten im Geschäft mit Maklern und Partnern sowie die Weiterentwicklung des Vertriebs.



Seit neun Jahren im Unternehmen



Der 31-jährige ist 2014 als Auszubildender bei der Care Concept AG eingestiegen und hat 2019 die Leitung des Vertriebsteams Business & Bildung übernommen. Sellab hat in den vergangenen Jahren federführend an der Entwicklung und Einführung eines Kunden-Service-Centers für den Endkundenvertrieb sowie an einer Umstrukturierung des Partnervertriebs mitgewirkt. Zuletzt war er als Teamleiter im Bereich Partnergewinnung tätig.



Entscheidender Beitrag



„Herr Sellab hat in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen und Projekten entscheidend zu unseren vertrieblichen Erfolgen beigetragen. Ich freue mich darauf, künftig noch enger mit ihm zusammenzuarbeiten und wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles Gute“, erklärt Jörg Schmidt, Vorstand der Care Concept AG.