Care Concept AG ist kununu Top Company 2025

Die Care Concept AG mit Sitz in Bonn ist seit 1999 Partner für internationale Krankenversicherungen im Ausland. Der Schwerpunkt des Angebots liegt im Bereich Krankenversicherung für kurz- bis mittelfristige Aufenthalte für Ausländer in Europa, Deutsche im Ausland und Reisende weltweit.



Das Unternehmen bietet Versicherungslösungen für Geschäftsreisende, Expatriates, Sprachschüler*innen, Studierende, Saisonarbeitende, Au-pairs und Privatreisende.



Bausteine wie Assistance, Haftpflicht- und Unfallversicherung runden das Angebot ab.



Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 11 Auszubildende. Darüber hinaus betreibt die Care Concept AG ihre Tochtergesellschaft „Care Concept Consulting & Services“ in Shanghai. 2017 wurde die Care Concept AG vom renommierten „Great Place to Work“-Institut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. 2023 erhielt sie zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung als kununu Top Company.



Die Unternehmenskultur der Care Concept AG ist geprägt von Werten wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Qualität im verantwortlichen und wertschätzenden Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden.

