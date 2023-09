Care Concept AG begrüßt neue Auszubildende

Fünf Ausbildungsplätze besetzt

Am 1. August 2023 konnte die auf Auslandskrankenversicherung spezialisierte Care Concept AG fünf neue Auszubildende im Unternehmen begrüßen. Jamila Ruiz y Belando, Fatima Sahra Azzouh, Baojuan Zhang und Kenny Oelbaum starten ihre Berufsausbildung als Kaufmann /-frau für Versicherungen und Finanzanlagen. Viktoria Vogt unterstützt die Personalabteilung als Kauffrau für Büromanagement.



Erklärtes Ziel des mittelständischen Unternehmens aus Bonn ist es, Auszubildende als zukünftige Mitarbeitende zu gewinnen und langfristig zu binden. Der Mangel an Fachkräften bleibe nämlich auch in der Versicherungsbranche nicht unbemerkt, so Christoph Mundt, Personalleiter der Care Concept AG. „Umso mehr freuen wir uns über die junge und diverse Gruppe an Azubis in diesem Jahr. Mit Baojuan Zhang konnten wir sogar eine neue Kollegin aus China willkommen heißen, die uns tatkräftig auf dem chinesischen Markt unterstützen wird.“