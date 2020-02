Pressemitteilung BoxID: 785030 (Care Concept AG)

Als Markenbotschafter zu Olympia nach Tokio

Care Concept verlängert Sponsoring mit Beachvolleyball-Nationalteam Thole/Wickler

Die Care Concept AG und das Beachvolleyball-Nationalteam Julius Thole und Clemens Wickler verlängern ihre Partnerschaft um ein weiteres Jahr. Der Bonner Spezialist für internationale Krankenversicherung ist bereits seit 2016 als Sponsor aktiv.



Thole/Wickler in Tokio dabei



Thole/Wickler sind die Shootingstars im deutschen Beachvolleyball. Das erfolgreiche Duo holte 2019 in Hamburg vor heimischem Publikum den Vizeweltmeistertitel und qualifizierte sich mit seinem zweiten Platz beim World Tour Final in Rom für die olympischen Spiele 2020 in Tokio. „Es macht uns sehr stolz, dass wir mit den beiden Jungs zwei Olympioniken sponsern dürfen und so in Tokio präsent sein können“, erklärt Jörg Schmidt, Vorstand der Care Concept AG.



Sponsor der ersten Stunde



Das Bonner Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft mit Julius Thole, den es bereits seit vier Jahren sponsert. Seit 2018 ist auch Clemens Wickler unter Vertrag. „Care Concept ist Sponsor der ersten Stunde. Das Team der Care Concept hat immer an uns geglaubt und unterstützt uns seit Jahren. Wir sind immer wieder gerne in Bonn und pflegen diese besondere Beziehung“, so Thole.



Beachvolleyball unterstützt die Marke



Die Care Concept AG engagiert sich im Beachvolleyball, da die junge Trendsportart perfekt zur ebenfalls jungen und internationalen Zielgruppe passt. Beachvolleyball hat auch einen festen Platz im betrieblichen Gesundheitsmanagement des Unternehmens: Einmal pro Woche findet für die Mitarbeiter ein Training mit einem renommierten Bundesligatrainer in der hauseigenen „Care Concept Arena“ statt. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Sponsoring mit Julius und Clemens verlängern konnten und sie weiterhin als Markenbotschafter für uns unterwegs sind – in Tokio und darüber hinaus“, ergänzt Schmidt.

Care Concept AG Die Care Concept AG mit Sitz in Bonn ist seit 1999 Partner für internationale Krankenversicherungen im Ausland. Der Schwerpunkt des Angebots liegt im Bereich Krankenversicherung für kurz- bis mittelfristige Aufenthalte für Ausländer in Europa, Deutsche im Ausland und Reisende weltweit.



Das Unternehmen bietet Versicherungslösungen für Geschäftsreisende, Expatriates, Sprachschüler, Studenten, Saisonarbeiter, Au-pairs und Privatreisende. Bausteine wie Assistance, Haftpflicht- und Unfallversicherung runden das Angebot ab.



Derzeit beschäftigt das Unternehmen 116 Mitarbeiter, davon 15 Auszubildende sowie fünf weitere Mitarbeiter in seiner Tochtergesellschaft „Care Concept Consulting & Services“ in Shanghai. 2017 wurde die Care Concept AG vom renommierten „Great Place to Work“-Institut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet.



Die Unternehmenskultur der Care Concept AG ist geprägt von Werten wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Qualität im verantwortlichen und wertschätzenden Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (