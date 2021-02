Caravaning-Gutachter-Fachverband feiert Jubiläum

Initiator und Ideengeber des CGF (Caravaning-Gutachter-Verband) war Reinhard Audorf. Im Rahmen eines Sachverständigen-Workshops 2019 reifte die Idee, “mit meinen sachverständigen Kollegen Carsten Reese und Oliver Hallix, einen Caravaning-Gutachter-Fachverband zu gründen.“Der in der Caravaning-Branche bekannte Audorf zeichnete über 30 Jahre beim Hobby-Wohnwagenwerk als Leiter für den Service- und Kundendienst verantwortlich. Nach dem er 2019 in den wohlverdienten Ruhestand gehen sollte, packte ihn wie viel andere der sogenannte Unruhestand.Er berichtet: „In meiner über 30 – jährigen Tätigkeit im Hobby-Wohnwagenwerk und des CIVD (Caravaning Industrie Verband) lagen mir die Aus -und Weiterbildung von Sachverständigen im Bereich bewohnbare Freizeitfahrzeuge immer am Herzen. Auch heute noch als Leiter des CIVD-Fachausschusses „Reparatur und Gutachterwesen“ (CIVD-Reparaturhandbuch) bin ich für die Branche sehr aktiv.Während meiner aktiven Berufszeit absolvierte ich eine Ausbildung zum Sachverständigen und NLP- Trainer. Insofern habe ich es mir in meinem „Ruhestand“ auf die Fahnen geschrieben sach- und fachkundige Sachverständige für die Branche zu gewinnen, damit endlich Wohnwagen und Reisemobile sachkundig beurteilt werden können.“Im November 2019 war es denn so weit. In Kassel erfolgte die Gründungsversammlung und sieben Gründungsmitglieder legten die Ziele fest. Die Arbeit wurde sofort aufgenommen und ab Januar 2020 startete die Verbandsarbeit. Corona-bedingt konnten die Fachausbildungen für den Caravaning-Bereich erst im Sommer 2020 starten. Mittlerweile verfügt der Verband aber schon über 60 speziell ausgebildete Sachverständige deutschlandweit. Dieses Gutachternetzwerk steht Kunden, Herstellern, Händlern, Versicherungen und Rechtsanwälten sachkundig zur Seite. Der CGF ist in den Bereichen Schaden- und Wertgutachten sowie im Bereich der Beweissicherung tätig. Neben der gutachterlichen Tätigkeit ist der Verband auch bei der Sachverständigenausbildung für den Bereich Freizeitfahrzeuge tätig. Seine Experten referieren für den TÜV, die DEKRA, GTÜ, MAS, ZKF sowie für namhafte Versicherungen und Schadensorganisationen.In kürzester Zeit hat der Verband branchenweit Bekanntheit erreicht und durfte beispielsweise schon für das Hymer-Museum in Bad Waldsee eine Exponat-Wertfeststellung durchführen. In Online-Workshops bildet der CGF die Sachverständigen in speziellen Bereichen, wie beispielsweise bei Feuchtigkeitsmessungen, Reparaturverfahren und Technik weiter.Die Geschäftsstelle in Wilhelmshaven wird von Oliver Hallix betreut. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Sven Heinrich kümmert er sich um die Belange des Verbandes. Als Geschäftsführerin fungiert Nicole Meixner, die gemeinsam mit Seminarleiter Michael Meixner die Schulungen organisiert und sich um die Administration kümmert. Die Position des 1.Vorsitzenden ist durch Carsten Reese besetzt, 2.Vorsitzender ist Oliver Hallix. Reinhard Audorf ist der Ehrenpräsident des Verbands.Auskünfte über eine kostenfreie Erstberatung sowie über Gutachten für Wohnmobile und Wohnwagen und die generelle fahrzeugtechnische Beratung im Caravaning-Bereich sowie sonstige, weiterführende Informationen finden Interessierte unter www.cgf-ev.de