CGF - Caravaning-Gutachter-Fachverband informiert: CGF und ADAC kooperieren bei sachverständiger Prüfdienstleistung

Fahrzeug-Check durch spezialisierte Caravaning-Sachverständige Deutschlandweit einheitliche Standards und Checkliste Umfassender digitaler ADAC Prüfbericht als Beleg für Händler und Kunden

Die Absatzzahlen von Wohnmobilen und Wohnwagen jagen von einem Rekord zum nächsten. Das gilt auch für gebrauchte Freizeit-Fahrzeuge. Aber viele Kunden, Verkäufer und Händler sind verunsichert, ob die Fahrzeuge qualitativ wirklich ihr Geld wert sind. Mit dem neuen ADAC Caravan-Gebrauchtwagen-Check für Wohnmobile und Wohnwagen gehört das ab sofort der Vergangenheit an. Mit einem unabhängigen Prüfbericht sorgen Händler beim Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen, die u. a. aus der Vermietung stammen, für Transparenz und Vertrauen.Eine solche Prüfung ist elementar beim (Wieder-)Verkauf. „Je nach Intensität der vorangegangenen Nutzung und Pflege durch die Besitzer sowie intervallmäßig nachprüfbar durchgeführter Wartungen können sich bei diesen Fahrzeugen qualitativ erhebliche Zustandsunterschiede ergeben – ganz abgesehen von Zusatzeinbauten und individuellen Komfortausstattungen“, beschreibt CGF-Geschäftsführerin Nicole Meixner den Hintergrund für die Kooperation.„Der ADAC Caravan-Gebrauchtwagen-Check ist nicht nur aus Verbraucherschutzaspekten, sondern ebenso mit Blick auf die Absatzchancen gerade für den Handel mehr als erstrebenswert“ betont Ludger Kersting, Geschäftsführer der ADAC Service GmbH, zur Einführung der neuen Dienstleistung.Der ADAC Caravan-Gebrauchtwagen-Check wird in Zusammenarbeit mit dem Caravaning-Gutachter-Fachverband ab sofort deutschlandweit angeboten und durch ausgebildete Sachverständige des CGF durchgeführt. Für teilnehmende Händler werden zwei Varianten angeboten: „Classic“ und „Premium“ zu Preisen ab 199 Euro (netto). Der Check dauert in aller Regel zwei Stunden, je nach Kategorie und Umfang länger und wird wie folgt abgewickelt:Dabei gibt es zahlreiche unterschiedliche Prüfkriterien, wie beispielsweise die Sicherheitsausstattung, die allgemeine und spezielle Funktionsqualität und eventuelle Feuchtigkeit, deren vielfältige Ergebnisse in einen übersichtlichen, digitalen Prüfbericht fließen. Dieser ADAC Prüfbericht weist die Stärken und Schwächen des Gebrauchtfahrzeugs detailliert aus und macht fällige Reparaturen und die damit verbundenen Kosten kalkulierbar. Der Ver- oder Ankaufspreis kann danach individuell passend zum Zustand und Zeitwert des gebrauchten Wohnmobils oder Wohnwagens eingeschätzt werden.Termine für den ADAC Check können telefonisch unter 081 91 93 86 08 oder per E-Mail Camper-Check@adac.de vereinbart werden.CFG-Auskünfte über allgemeine Gutachten für Wohnmobile und Wohnwagen und die generelle fahrzeugtechnische Beratung im Caravaning-Bereich sowie sonstige, weiterführende Informationen finden Interessierte unter www.cgf-ev.de