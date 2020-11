Capricho Boutique Palma - Mallorca Lifestyle für den deutschen Alltag

Mallorquinischer Lifestyle auf der HautAls Geschäftsinhaberin Anna Klassen aus Norddeutschland im Sommer vergangenen Jahres ihren Lebenstraum erfüllte, und mitten in einer schönen Altstadtgasse von Palma das schöne Multilabel Store eröffnete, baute sie sich schnell eine weibliche Stammkundschaft auf.„Meine Kundinnen begeistern sich für farbenfrohe Kleidungsstücke, die sie an Mallorca erinnert und sie in eine schöne Urlaubsstimmung versetzt. Sie nehmen sich die Liebhaberstücke mit nach Hause in ihren deutschen Alltag und bringen Farbe in ihr Leben“, erklärt Anna Klassen das Erfolgsrezept von Capricho.Das Capricho-GefühlDer Name der Boutique kommt aus dem Spanischen und heißt soviel wie: „sich etwas Besonderes, etwas Schönes gönnen“. Wer jetzt während Corona eine „Capricho-Laune“ hat, für den ist die Modebegeisterte Klassen da. Viele können und wollen jetzt nicht nach Mallorca fliegen und rufen im Store an, um sich beraten zu lassen. Und wer persönlich kommt, genießt höchste Hygienestandards in der Boutique.Ganzheitliche Beratung für die KundinAnna Klassen setzt auf eine ganzheitliche Beratung. Die Kunden schätzen vor allem die Kombinationstipps. Welches Accessoire passt zu welchem Kleid? Die 45-Jährige hat individuelle Antworten auf individuelle Modefragen. Doch während der Pandemie muss sich ein kleiner Retailstore schnell neu erfinden. Darum setzt die Boutique-Inhaberin auf alle Kommunikationswege, um ihre Kundinnen stilsicher zu beraten. Über die Onlinekanäle ist Anna Klassen mit ihrer Boutique rund um die Uhr erreichbar. Ob es sich um Beratungsanfragen, Stilfragen oder Einkaufswünsche handelt, über die üblichen Kanäle wie E-Mail, Telefon, SMS, What’s App im Webshop oder über Instagram steht Anna Klassen zur Verfügung.Shoppingevents und GeschenkideenAuf Wunsch werden auch Shoppingevents in kleinen, reduzierten Gruppen im Freundeskreis oder mit der Firma bei Capricho veranstaltet. Und wie jedes Jahr steht auch bald Weihnachten vor der Tür. Privatpersonen sowie Unternehmen können hier schon modesichere Ideen und Konzepte schon ab kleineren Budgets einholen.Stilsicher auf einer Verkaufsfläche von 50 m2Ein Blick in die Boutique zeigt Accessoires, größtenteils nachhaltige Modelabels und kleine Kollektionen, das besondere Kleidungsstück mit dem gewissen mediterranen Lebensgefühl, den Mallorcaliebhaberinnen so schätzen. Blusen von Emily van den Bergh, Kleider von Stegmann, Tücher von Rubicon, Schuhe von Maluo, Taschen von Abro und Armbänder von @salalsol sowie Lua sind nur einige Beispiele.