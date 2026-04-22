Hanseatic Bank GoldCard: 60 Euro Startbonus für Neukunden bis 30. Mai 2026 sichern

Key Facts zur Hanseatic Bank GoldCard
- Startbonus: 60 Euro Gutschrift für Neukunden auf das Kreditkartenkonto
- Aktionszeitraum: April bis 30. Mai 2026
- Bonusbedingung: mindestens drei Karteneinsätze und 100 Euro Umsatz in den ersten vier Wochen nach Kontoeröffnung
- Ausgeschlossen: reine Bargeldabhebungen, Überweisungen auf das Referenzkonto, Sofortgeld-Nutzung
- Monatsgebühr: 4,90 Euro (entspricht 58,80 Euro pro Jahr), monatlich kündbar
- Fremdwährungsgebühr: 0 Prozent weltweit (Zahlung und Bargeldabhebung)
- Bargeldabhebung: 0 Euro Gebühr weltweit, Mindestabhebung 50 Euro
- Kreditrahmen: bis zu 5.000 Euro (bonitätsabhängig)
- Kartentyp: Visa Gold — echte Kreditkarte mit monatlicher Sammelabrechnung
- Reiseversicherungspaket (SicherMobil): Auslandsreise-Krankenversicherung, Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung, Reisegepäck-Versicherung, Flug- und Gepäckverspätungsversicherung, Ticketschutz, Notfall-Versicherung
- Mobile Payment: Apple Pay und Google Pay verfügbar
- Lizenz & Aufsicht: BaFin-lizenziertes Kreditinstitut (Hanseatic Bank GmbH & Co. KG, Hamburg)
- Capitalo Score: 4,2 von 5,0 Sternen (84 von 100 Punkten, Note „Sehr gut“)
- Neukunden-Definition: keine Hanseatic-Bank-Kreditkarte in den vergangenen zwölf Monaten
- Kreditkarten-Vergleich: de/kreditkarte/vergleich
Im Reisekreditkarten-Vergleich auf Capitalo.de positioniert sich die GoldCard mit dem 60-Euro-Startbonus im oberen Drittel des deutschen Massensegments. Typische Neukunden-Prämien für gebührenfreie Reisekreditkarten bewegen sich laut Marktrecherche zwischen 15 und 75 Euro — bei Premiumkarten mit deutlich höheren Umsatzauflagen auch darüber.
Im direkten Vergleich der Gold-Kreditkarten liegt die easybank Kreditkarte Gold mit 59 Euro Jahresgebühr fast auf GoldCard-Niveau, erhebt jedoch 1,99 Prozent Fremdwährungsgebühr — ein spürbarer Nachteil für Auslandsreisende, den die Hanseatic Bank GoldCard mit 0 Prozent ausspielt. Die TF Bank Mastercard Gold ist die einzige gebührenfreie Alternative mit Reiseversicherungspaket, allerdings mit geringerem Versicherungsumfang (drei statt sechs Bausteine) und einem niedrigeren Startbonus von 30 Euro. Die hauseigene Hanseatic Genialcard verzichtet zwar auf eine Jahresgebühr, bietet aber kein integriertes Versicherungspaket.
Hanseatic Bank GoldCard nach der Aktionsphase: Kosten und Auslandseinsatz
Rechnerisch entspricht der 60-Euro-Startbonus rund zwölf Monaten Grundgebühr — der Einstieg kann für Neukunden im ersten Jahr kostenneutral ausfallen, sofern die Bonusbedingungen erfüllt werden. Nach Ablauf der Aktion bleiben die Konditionen beim Auslandseinsatz erhalten: 0 Prozent Fremdwährungsgebühr und gebührenfreie Bargeldabhebung weltweit gelten unverändert. Die laufenden Kosten von 58,80 Euro pro Jahr sollten Nutzer jedoch in die Rentabilitätsrechnung einbeziehen.
Ein weiterer Punkt betrifft die Teilzahlungsfunktion: Die GoldCard ist ab Werk auf Teilzahlung voreingestellt (3 Prozent der Abrechnungssumme, mindestens 20 Euro pro Monat). Wer die Karte nicht in voller Höhe monatlich ausgleicht, zahlt Sollzinsen von 16,05 Prozent nominal (25,49 Prozent effektiv p.a.). Wer das vermeiden möchte, kann in der App oder im Online-Banking auf vollständige Monatszahlung umstellen. Grundsätzlich gilt: Teilzahlungsfunktionen sind bei Kreditkarten weit verbreitet — entscheidend ist, dass Nutzer die Einstellung bewusst prüfen.
Experten-Einschätzung zur Reisekreditkarte
„60 Euro Startbonus für eine Reisekreditkarte mit integriertem Versicherungspaket liegen im oberen Drittel des Marktsegments — der Bonus kompensiert rechnerisch die Jahresgebühr im ersten Jahr“, sagt Alexander Senger, Diplom-Finanzfachwirt (FH) und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. „Entscheidend ist der Blick über die Aktion hinaus: Wer die Karte aktiv im Ausland einsetzt, profitiert vom gebührenfreien Auslandseinsatz dauerhaft. Wer sie nur gelegentlich nutzt, sollte die monatliche Gebühr gegen kostenlose Alternativen wie die Genialcard abwägen und prüfen, ob das Versicherungspaket für das eigene Reiseverhalten einen Mehrwert darstellt.“
Transparenzhinweis
Capitalo.de listet die Hanseatic Bank GoldCard im Kreditkarten- und im Reisekreditkarten-Vergleich. Die Bewertung erfolgt über ein standardisiertes Score-Modell, das Kosten, Leistungsumfang, Konditionen und Nutzungsfreundlichkeit einbezieht — unabhängig von Provisionen. Der Vergleich ist kostenlos und ohne Registrierungszwang zugänglich.
Hinweistext (Pflichtangabe)
Den Bonus in Höhe von 60 € erhältst du als Gutschrift auf dein Kreditkartenkonto, sofern die GoldCard zum Zeitpunkt der Auszahlung weder gekündigt noch storniert wurde. Voraussetzung hierfür ist, dass du deine Karte innerhalb von 4 Wochen nach Kontoeröffnung mind. 3-mal eingesetzt hast. Innerhalb dieses Zeitraums muss ein Mindestumsatz von insgesamt 100 € getätigt werden. Geldabhebungen, Überweisungen auf das Referenzkonto und die Nutzung des Sofortgeldes sind davon ausgeschlossen. Die Gutschrift erfolgt ca. 6 Wochen, nachdem du mit deiner Karte die Umsatzhöhe von 100 € erreicht hast. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Als Neukunde zählen Antragsteller, die in den 12 Monaten vor Abschicken des Online-Antrags nicht Inhaber eines Kreditkartenkontos bei der Hanseatic Bank gewesen sind. Zeitraum der Aktion: 20. April bis 30. Mai 2026 (bis dahin muss der Antrag eingegangen sein). Die Hanseatic Bank behält sich vor, das Angebot zu ändern oder vorzeitig zu beenden.