Campus Berlin bietet kostenlosen Programmierkurs für Jugendliche an

Campus Berlin in der Friedrichstraße 231 startet ab dem 16. Mai 2023 den Campus Coding Club, einen kostenlosen Programmierkurs für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren.

Der Campus Coding Club findet ab dem 16. Mai 2023 immer dienstags und donnerstags statt und dauert insgesamt sechs Wochen.

Die Kurszeiten sind von 15.15 Uhr bis 17 Uhr mit einer 15-minütigen Pause. Die Startzeit ist jedoch flexibel und Schüler*innen können auch später dazustoßen. Pro Kurs können zehn Jugendliche teilnehmen. Begleitet werden sie von motivierten jungen Tutor*innen, die bereits erfolgreich die Ausbildung zum*r technischen Assistent*in absolviert haben oder dabei sind, die Ausbildung abzuschließen. Sie alle haben eine Leidenschaft für das Programmieren und Spaß daran, ihr Wissen weiterzugeben.



Campus Berlin versteht sich als Impulsgeber für junge Menschen und bietet eine offene Gruppe mit viel Raum für Experimente. Das gemeinsame Ziel ist es, so vielen Jugendlichen wie möglich den Zugang zur IT-Welt und die ersten Schritte darin zu ermöglichen. Die Teilnehmer*innen des Kurses werden die Möglichkeit haben, graphische Programme in Scratch zu entwickeln, verschiedene elektrische Bauelemente mit Python/Scratch/Raspberry Pi zu steuern, spielerisch das Programmieren mit Swift zu erlernen, Apps mit Swift zu entwickeln und die Grundlagen der Webentwicklung mit HTML/CSS/JavaScript zu erlernen.



Initiator des Campus Coding Clubs ist Ahmed Sahraoui, Fachlehrer für den Fachbereiche MINT. Er sagt: "Wir freuen uns sehr, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihr Interesse und ihre Fähigkeiten im Bereich der IT zu entdecken und zu vertiefen. Mit unseren Tutor*innen werden wir einen aufregenden und lehrreichen Kurs gestalten, der ihnen nicht nur Wissen vermittelt, sondern

auch Spaß macht."



Interessierte Jugendliche können sich ab sofort unter a.sahraoui@campus-bb.de für den Kurs anmelden.