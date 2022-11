Einweihung des neuen Lern- und Pausenraums bei Campus Berlin am Südkreuz

Erweiterung der Bibliothek schafft neue Lernräume für Studierende und Auszubildende

Am 11. November wurde offiziell der neue Lern- und Pausenraum bei Campus Berlin am Südkreuz eröffnet. Mit dabei waren Detlev Hoffmeister, Vorstand des freien Schulträgers Campus Berufsbildung e.V. und Gerlinde Lübbers, Gesamtschulleiterin der vier Campus Berlin Berufs- und Fachschulen mit Schwerpunkt auf soziale und Pflegeberufe am Schulstandort Südkreuz in der Geneststraße.



Mit der offiziellen Übergabe steht den Studierenden und Auszubildenden ab sofort ein zusätzlicher Lernraum sowohl für individuelles Lernen als auch für Teamarbeit zur Verfügung. Zusätzlich sind zwei feste PC Arbeitsplätze, mit einer Bibliothekssoftware zur Selbstausleihe, installiert. Ein abgestimmtes Farbkonzept und ergonomische Sessel und Couchelemente laden zum Verweilen ein. Der Ausbau der Campus-Schulbibliothek auf insgesamt drei Räume ist Bestandteil des Schulentwicklungsplans.



„Wichtig ist uns das digitale Konzept, in das die physische Buchausleihe integriert ist. Also das Angebot der digitalen Selbstausleihe, der Zugriff auf Online-Publikationen und die Möglichkeit, von der Bibliothek aus via Cloud eigene Dateien bearbeiten zu können.“ ergänzt Detlev Hoffmeister. Jede*r Schüler*in hat einen kostenfreien Zugang zur Microsoft Anwendersoftware Office 365 für die Dauer der Ausbildung.



„Unser neuer Lern- und Pausenraum ist ein zusätzlicher Anreiz mit Wohlfühl-Charakter. Hier können unsere Auszubildenden Unterrichtsinhalte selbstständig bearbeiten oder einfach nur ins Gespräch kommen. Ein weiterer Teil unserer Bücher und Magazine wird im Raum der Sinne untergebracht“, erläutert Gerlinde Lübbers. Da die Zahl der Bücher so groß ist, wird ein Teil des Angebots in einem dritten Raum, dem Magazin, verbleiben.



Noch im Entstehen ist der Raum der Sinne. Hierfür wird aktuell der ehemalige Konferenzraum umgestaltet. Bereits mit Fachliteratur in Klassensätzen bestückt sind die neu gekauften Bücherregale und Zeitschriftenboxen. Angeschafft werden noch Fünfecktische, die speziell für kooperative Arbeitssituationen designt wurden und damit flexibel für alle Lernkonzepte und Besprechungsrunden verschiedenster Gruppengrößen angeordnet werden können.