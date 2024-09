Campus Berlin nimmt erneut am World Cleanup Day 2024 teil

Am 20. September 2024 wird unsere Schule zum zweiten Mal in Folge am World Cleanup Day teilnehmen. Unter dem Motto "Gemeinsam für eine saubere Umwelt" rufen wir unsere Auszubildenden und Schüler*innen der drei Campus Schulstandorte Friedrichstraße, Wilmersdorfer Straße sowie Geneststraße am Südkreuz auf, sich an dieser wichtigen Aktion zu beteiligen.



Treffpunkt ist das Brandenburger Tor, von wo aus wir gemeinsam in den Tiergarten aufbrechen werden, um den beliebten Berliner Park von herumliegendem Müll zu befreien. Über einen Zeitraum von zwei Stunden werden unsere Auszubildenden tatkräftig mit anpacken und ihren Beitrag für eine saubere Umwelt leisten.



Die Teilnahme an dem weltweiten Aktionstag soll das Bewusstsein unserer Auszubildenden, Studierenden und Schüler*innen für den respektvollen Umgang mit der Natur stärken. Indem sie Verantwortung übernehmen und sich aktiv für den Umweltschutz engagieren, lernen sie die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz aus erster Hand kennen.



Um ein starkes Zeichen für die Wichtigkeit von Umweltschutz zu setzen, wurde zudem beschlossen, die Teilnahme an dem jährlich stattfindenden World Cleanup Day als festen Bestandteil in den Unterricht mit aufzunehmen. Wir laden alle Medienvertreter herzlich ein, uns an diesem Tag zu begleiten und über das Engagement der jungen Generation zu berichten.



Unterstützt werden wir bei dieser Aktion von den BSR Kehrenbürgern, die uns mit logistischer Hilfe zur Seite stehen.



Für weitere Informationen oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

