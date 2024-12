Campus Berlin führt VR-Technologie in der Erzieherausbildung ein

Als eine der ersten Berliner Fachschulen nimmt Campus am Südkreuz virtuelles Kommunikationstraining mit VR-Brille und der aktuellen Lektion mpthy (Empathie) in der APP Communikit.io als weitere Lernmethode in die Ausbildung zum/zur Erzieher*innen, Heilerziehungspfleger*innen und Sozialassistent*innen auf.



„Offenheit gegenüber innovativen Lernmethoden gehörte schon immer zur DNA von Campus", merkt Detlev Hoffmeister, Vorstand des Trägers Campus Berufsbildung e.V., an. „Die VR-Brille ist dabei nur ein Baustein, aber sicherlich aktuell der innovativste." Viele Firmen nutzen diese Technik bereits in der Ausbildung. Für soziale Berufe läuft aktuell die Testphase an zwei Berliner Hochschulen. „Digitale, KI-gestützte Gesprächssimulation nimmt dabei eine zweifache Funktion ein. Es erweitert die Medienkompetenz unserer Auszubildenden. Gleichzeitig ist es ein weiteres zusätzliches Lernangebot neben unserer Lernwerkstatt, dem Beobachtungslabor oder der umfangreichen Bibliothek mit Selbstausleihe", ergänzt Gerlinde Lübbers, Gesamtschulleitung des Schulstandorts Campus am Südkreuz.



mpthy ist neu auf dem Markt und eine eigene Entwicklung von vr4content – eine Berliner Agentur für digitales Storytelling und Content Creation, deren Heimat die Welt der Museen und digitalen Spiele ist.



Die zum Training von empathischer Kommunikation entwickelte APP basiert auf der AI-Technologie. Der Tutor, der am Ende dem Auszubildenden ein individuelles Feedback gibt, ist mit den Modellen einer empathischen, personenzugewandten und lösungsorientierten Gesprächsführung programmiert.



Die App funktioniert gesten- und sprachgesteuert. Auszubildende antworten auf ganz natürliche Art und üben Gespräche, wie sie im beruflichen Alltag vorkommen.



Der Vorteil der digitalen Gesprächssimulation liegt darin, dass für sich geübt werden kann, so oft man möchte, ohne sich dabei beobachtet oder bewertet zu fühlen. Spielerisch wird Empathie, effektives Zuhören, klare Artikulation, überzeugendes und lösungsorientiertes Sprechen trainiert, damit diese Art der wertschätzenden Kommunikation im Berufsalltag jederzeit abgerufen werden kann.



Ab sofort können die Auszubildenden und Studierenden von Campus Berufsbildung e.V. am Südkreuz zusätzlich zum Unterricht mittels VR-Brille empathische und personenzentrierte Kommunikation üben. Hierzu tauchen sie digital in eine Berufs-alltägliche Gesprächssituation ein. Die Aufgabe, die es zu lösen gilt, ist es, einen potenziell konfliktbeladenen Gesprächsinhalt in einen positiven Verlauf der Verständigung zu lenken.



Der didaktische Ansatz berücksichtigt den Gedanken der Gamifizierung, der besagt, dass Wissensaufbau (Kompetenzerwerb) nachhaltiger und einfacher gelingt, wenn er spielerisch mit Spaß und Feedback erfolgt.

