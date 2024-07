Zukunftsfähige Nonprofit-Organisationen und die Rolle des professionellen Managements

In Zeiten wachsender sozialer, politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten wird die Relevanz von Nonprofit-Organisationen für die Zivilgesellschaft besonders deutlich. Gleichzeitig erfordern aktuelle Entwicklungen und Megatrends wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovationsdruck ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft im Management von gemeinnützigen, öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen. Verstärkt rücken bei der Umsetzung ihrer Kernaufgaben Fragen der finanziellen Effizienz, der organisatorischen Resilienz und der strategischen Interaktionskompetenz in den Mittelpunkt. Nicht selten entsteht daraus ein schwieriger Spagat zwischen ökonomischen Zielen und Werteorientierung. Vor diesem Hintergrund wird ersichtlich, warum die Führung von Nonprofit-Organisationen anders aufgestellt und ausgerichtet werden muss als die von gewinnorientierten Unternehmen. Und: dass es dazu spezifischer fachlicher, vor allem aber auch persönlicher Fähigkeiten der Mitarbeitenden in Leitungsfunktionen bedarf.Wie Nonprofit-Organisationen mit den wachsenden und sich dynamisch verändernden Herausforderungen ihrer Zeit professionell umgehen können, ist seit vielen Jahren Gegenstand von Forschung und Lehre an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt (EHD). Bereits Anfang der 1990er Jahre entwickelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Zertifikatsangebot, das gezielt für die Arbeit im Nonprofit-Bereich präzisiert wurde. Heute bietet die EHD durch ihre Weiterbildungsgesellschaft Campus 3L mit dem berufsbegleitenden MasterstudiengangeinDie Einzigartigkeit des gefragten Studiengangs liegt in der engen Verzahnung vonSpeziell konzipierte Lerneinheiten vermitteln Strategien des Konfliktmanagements und Instrumente des Teambuilding, fördern Führungs- und Leitungsqualitäten und unterstützen Selbstwahrnehmungs- und Selbstreflexionsprozesse.Ziel des fünfsemestrigen Studiengangs ist es, Menschen, die in Nonprofit-Organisationen arbeiten, dazu zu qualifizieren, Entwicklungen und Veränderungsprozesse in ihrem eigenen beruflichen Umfeld zu initiieren und zu gestalten. Der Abschlussin der Fachrichtungermöglicht darüber hinaus den Zugang zum Höheren Dienst und zur Promotion. Für die Absolvierenden ist die Zusatzqualifikation jedoch nicht nur ein Türöffner für den nächsten Karriere-Schritt – sie hat vor allem einen nachhaltigen positiven Einfluss auf die persönliche Weiterentwicklung jedes Einzelnen. Die Auseinandersetzung mit führungs- und professionsethischen Fragestellungen nimmt dabei am Campus 3L der EHD als kirchlicher Hochschule einen besonderen Raum ein: Sie sensibilisiert nachdrücklich für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Menschen, Gesellschaft und Umwelt.