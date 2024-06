Antrittsbesuch von Staatsminister Timon Gremmels an der Evangelischen Hochschule Darmstadt (EHD) – Besichtigung des neuen Campus 3L

Der im Januar 2024 neu ernannte Hessische Staatsminister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur Timon Gremmels besichtigte in dieser Woche im Rahmen eines Antrittsbesuches die Evangelische Hochschule Darmstadt.Im Gespräch mit EHD-Präsident Prof. Dr. Uwe Becker informierte sich der Minister über den SAGE-Schwerpunkt der Hochschule – die EHD ist eine Spezialistin für Studiengänge und Weiterbildungsangebote im Sozial- und Gesundheitswesen.„Als staatlich anerkannte Hochschule in kirchlicher Trägerschaft stehen wir für eine klare ethische Ausrichtung und Werteorientierung“, führte Präsident Prof. Dr. Uwe Becker aus. „Teilhabe ist unsere bestimmende Leitidee. Die EHD hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gründe für Ausschließung von Menschen zu untersuchen und Ideen für Teilhabe zu entwickeln und praktisch auszugestalten. Es geht um ein Bewusstsein dafür, dass Menschen stets auch Ressourcen haben, die sie in ihre eigene Lebensgestaltung und die Gemeinschaft einbringen können.“„Ich freue mich, das Wirken der Evangelischen Hochschule Darmstadt heute persönlich kennenlernen zu können. Die Evangelische Hochschule ist mit ihren Themen nahe am Menschen, arbeitet unmittelbar lebens- und praxisnah“, so Timon Gremmels. „Besonders gelungen finde ich die Verbindung zweier Studienstandorte, der urbanen wie ländlichen Perspektive.“ In Schwalmstadt-Treysa/Nordhessen betreibt die EHD einen zweiten Studienstandort, unmittelbar verzahnt zu Einrichtungen der Hephata Diakonie.Die Wanderausstellung „Du Jude! Alltäglicher Antisemitismus in Deutschland“ der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, die gegenwärtig an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften Hessens zu Gast ist, war für Wissenschaftsminister Timon Gremmels wichtige Station: „Gegen Antisemitismus gilt es entschieden vorzugehen. Die hessischen Hochschulen wissen um ihre Verantwortung, eine Arbeits- und Lernatmosphäre zu schaffen, die von Respekt geprägt ist und frei von jeglicher Diskriminierung.“ Bereits im Februar hatten Hessens Hochschulen die Weiterentwicklung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten vereinbart.Beim Rundgang über den Campus lernte Minister Timon Gremmels auch die Campus 3L gGmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der EHD, kennen. Am Campus 3L bietet die Hochschule wissenschaftlich fundierte und anwendungsnahe Weiterbildungen für Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Soziale Arbeit und Gesundheit, Kirche, öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft an.Vizepräsident Prof. Dr. Michael Vilain stellte zunächst die vielfältigen Forschungsprojekte der EHD und des Instituts für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft (IZGS) vor und erläuterte die bisherigen Schritte und Perspektiven zur Entwicklung einer nachhaltigen Hochschule.Im weiteren Rundgang präsentierte er den neu geschaffenen Weiterbildungsbereich der Campus 3L gGmbH , die er derzeit als Geschäftsführer leitet. "Neben Forschung und Lehre hat die Weiterbildung einen eigenen neuen Gestaltungsraum erhalten, in dem wir mit wissenschaftlicher Expertise und kreativen, praxisorientierten Lernkonzepten das Modell des lebenslangen Lernens in den Mittelpunkt stellen", erklärte Vilain das Konzept von Campus 3L.Im Gespräch des Ministers mit Studierenden des berufsbegleitenden Weiterbildungsmasters „Psychosoziale Beratung“ wurde vor Ort ganz praktisch deutlich, wie aus einem interdisziplinären, hochqualifizierten Dozentennetzwerk aus Wissenschaft, Forschung und Umsetzungspraxis eine synergetische Verzahnung von Lehre und Berufsalltag entsteht.