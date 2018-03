Viel Camperglück zum Frühlingspreis

Für viele ist der Frühling die liebste Jahreszeit, beginnt doch alles wieder farbenfroh zu blühen, zu wachsen und zu gedeihen. Die Temperaturen steigen und das Bedürfnis raus zu gehen, lässt sich kaum mehr unterdrücken. Der Frühling ist die Zeit für ganz besondere Campingfreuden: lässt sich das Erstarken der Sonne deutlicher als sonst wahrnehmen, der Duft der Blüten die Nasen schmeicheln und viele mit den länger werdenden Tagen wieder draußen beieinander sitzen.Wer jetzt nicht mehr in der Stube hocken, sondern die Vier-Länderregion am Bodensee kennen lernen und dabei noch sparen will, sollte die GITZHits zur Hand nehmen. Der Veranstaltungskalender des Lindauer 5 Sterne Campingparks informiert über Veranstaltungen und über viele attraktive Sparmöglichkeiten. Am 8. April starten die Aktionen „Camper 55+ Aprilsparwoche“ (sieben Nächte für nur 149,- Euro) und das „Frühjahrserwachen Mietspezial“ (fünf Nächte bleiben, vier bezahlen). Am 27. April lockt das „Maiwochenende Campingspezial“ (vier Nächte bleiben, drei bezahlen) nicht nur Sparfüchse an den GITZ.Der Wonnemonat Mai wird auf dem Gitzenweiler Hof in besonderer Weise begrüßt. Im frisch renovierten Restaurant Pinocchio wird am 28. April mit musikalischer Unterstützung von GinSonic in den Mai getanzt. Tagsüber kann auf dem GITZ Bauernmarkt nach regionalen, frühlingsfrischen Nahrungsmitteln, Gewürzen, Blumen und mehr Ausschau gehalten werden. Am 29. April geht es auf dem Maifest zünftig zu und Treuekarteninhaber können Boni sammeln.„Mission Outside“ heißt das neue Tabletspiel des Gitzenweiler Hofs, das am 30. April Premiere feiern wird. Das Spiel ist vollkommen neu und lädt mit dem GITZ Gnom zur realen wie virtuellen Schatzsuche auf dem gesamten Campingareal ein. Welche Belohnung dem Finder des großen Schatzes erwartet, wird erst am Premierentag verraten.Weitere Informationen: www.gitzenweiler-hof.de