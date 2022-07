Trifft eine Maus einen Elefanten

Als erfahrener GITZianer haben Sie Ed Euromaus vom Europa-Park Rust und FANY vom GITZ eventuell schon gemeinsam am Gitzenweiler Hof erlebt. Falls nicht haben Sie im August 2022, wieder die Möglichkeit, die beiden Maskottchen an einem unterhaltsamen Ferientag gemeinsam zu treffen.Den beliebten Campingpark im Norden von Lindau (Bodensee) besucht Ed genauer am 10. August 2022. An diesem Tag wird sich dort alles um den Europa-Park, und vor allem um die Rulantica Wasserwelt, drehen.Fany und Ed werden mit dem GITZ-Animationsteam lustige Aktionen für die ganze Familie vorbereiten. Neben Autogrammstunden, Spiel und Spaß, Meet & Greet für kleine und große Maskottchen-Fans können auch Selfies geschossen werden.Als GITZianer haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Freikarten für den actionreichen Freizeitpark zu gewinnen.Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, folgen Sie dem GITZ auf Facebook und Instagram (@gitzenweilerhof). Dort erhalten Sie Information zur Vorab-Verlosung von Freikarten mit dem Lindaupark.Natürlich warten am GITZ noch weitere tolle Aktionen während der Campingsaison 2022 auf Sie.Infos und Inspiration für Ihren Campingurlaub finden Sie auf www.gitzenweiler-hof.de , wo Sie diesen auch direkt buchen können.