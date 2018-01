Närrische Zeiten versprechen tolle Feste am Bodensee

Die fünfte Jahreszeit ist im Sinne des Wortes wohl die Feierintensivste: Zu keiner anderen finden mehr Umzüge, Sitzungen, Feste und Zusammenkünfte statt wie kurz nach Jahresbeginn, wenn es gilt, bunt, schrill, mit viel Tamtam und traditionell hinter Masken/Gewändern den Winter in den Ruhestand zu schicken. Gleichzeitig wird das neue Leben, sprich der anstehende Frühling willkommen geheißen.Die Narrenzunft Lindau lädt am Freitag, den 12. Januar zum Häsabstauben (reinigen der Narrenkluft/Masken) am Rathaus ein, am 13. Januar gilt es die Geistergeburt im dunklen Toskanapark zu feiern. Dann folgen Gumpiger Donnerstag (8. Februar), Rußiger Freitag und der Sessionshöhepunkt, der Fasnachtssonntag mit Zunftmeisterempfang , Umzug auf der Insel und dem Narrensprung um 14.01 Uhr.Campingfreunde, die eine traditionelle Fasnet am bayerischen Bodensee erleben und feiern wollen, können ihr Faschingsquartier im Campingpark Gitzenweiler Hof in Lindau beziehen. Bequem lässt sich das närrische Treiben auf der Lindauer Insel vom GITZ aus mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichen.Weitere Informationen: