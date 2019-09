Pressemitteilung BoxID: 767165 (Campingpark Gitzenweiler Hof GmbH)

Krönende Herbst-Highlights

Lindau - Bodensee, Feiern im Herbst am GITZ

Anlässe, um feste “Feste” zu feiern, gibt es auf dem 5 Sterne Campingpark Gitzenweiler Hof zu genüge, so auch im Herbst, um die Campingsaison auch zu dieser Jahreszeit vollends zu genießen.



Dafür bietet das GITZ-Team sowohl traditionelle Events als auch die jüngsten trendigen Erscheinungen.



Vom 03.-05.10 geht es in das lange Wochenende am GITZ. Dann heißt es “Rein ins Dirndl und auf zum bayerischen Wochenende mit zünftigem Aktivprogramm, Dämmerschoppen und Budenzauber mit speziellen Gerichten bei Udos Hütte und im neuen Wirtshaus am GITZ. Beim Oktoberfest am 05.10. gilt es Zeltfeeling bei zünftiger Blasmusik und typischen Oktoberfest Schmankerln zu genießen, sowie im italienischen Restaurant Pinocchio bei “Gin Sonic” und der Wahl zum GITZ-König live dabei zu sein. Alles im passenden Outfit, das man sich auf den gleichzeitig stattfindenden Wiesnkönig Tagen beim Trachten-verkauf des trendigen Ausstatters erstehen kann.



An diesen Tagen profitieren die Gäste obendrein vom Camping Spezial Angebot “4 Nächte kommen, 3 Nächte zahlen” vom 02.-06.10.2019.



Mobile Küche



Auch den neuesten Trend des Essens gibt es auf dem GITZ zu erleben. Am 26.10. rollen auf dem Campingpark zum Street Food Market die zu Foodtruckküchen umfunktionierten und oftmals extravagant erscheinenden Fahrzeuge ein, um eine Geschmacks-probe der jüngsten Art des kulinarischen Genusses zu geben. Aus den mobilen Küchen gibt es leckeres kreatives Essen in hand-gerecher Form aus aller Herren Länder, frisch zubereitet und von feinster Qualität.



Schaurig und funkelnd schön



Einen ganzen Tag gruselig schönes Programm gibt es schließlich am 31.10. beim GITZ&Geisterzauber mit der beliebten Halloween-party mit Lagerfeuer, Grußelspaß und dem Abendteuerweg, bevor zum krönenden Saisonabschluss am 01.11. der Campingpark in den Zauber von 1000 Lichtern eintaucht und der GITZ Heißluftballon noch einmal funkelnd in den Campinghimmel aufsteigt.

