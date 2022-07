Kinderfest am GITZ zu Gunsten der „Stiftung Valentina“

Am 3. August findet am Campingpark Gitzenweiler Hof im Norden von Lindau das Kinderfest zu Gunsten der „Stiftung Valentina“ statt. Es wird ein buntes Programm mit Spielstationen, Glücksrad, Tombola, Spendenlauf, Luftballonweitflug etc. geben.Das Kinderfest hat Tradition in Lindau und soll Freude bringen. Auch in den momentan schwierigen Zeiten geht es uns hier am Bodensee doch noch richtig gut. Deshalb möchten wir uns engagieren und unser Glück teilen. Wir möchten Allen schöne Stunden bereiten – einfach mal ein paar Minuten Pause von den anstrengenden Dingen im Leben gönnen.So sind Besucher aus Lindau und der Region herzlich eingeladen mit den Campern einen fröhlichen Tag zu erleben. Der Tageseintritt ist frei. Der Lindauer Stadtbus (Linie 4 ab ZUP) bringt Sie stressfrei zur Endhaltestelle Gitzenweiler Hof.FANY und das GITZ-Team veranstalten mit vielen Unterstützern vom Campingpark und der Umgebung einen bunten Tag mit Spiel, Spaß und vielen Erlebnissen für die ganze Familie.Probieren Sie die Lindauer Fruchtsäfte, versuchen Sie Ihr Glück bei der Tombola und zeigen Ihr Geschick an der riesigen Frankana Freiko Dartscheibe. Die Kinder spielen für den guten Zweck, werden geschminkt und erhalten einen Erinnerungs-Button mit dem eigenen Namen. Am Abend gibt’s eine Runde mit dem Weissensberger Hoppla-Ho-Bähnle und die Großen erleben einen tollen Abend mit Live Musik von Ginsonic rund um den Elefanten.Lassen Sie uns das Leben und die Freiheit feiern! Alle Einnahmen aus dem Verkauf der Spielarten und der Aktionen aller Mitwirkenden, fließen komplett in den Spendentopf für die Stiftung Valentina.Die Stiftung Valentina wurde von Familie Peter gegründet nach dem traurigen Verlust der Tochter. Valentinas Wunsch war es anderen Kindern in der gleichen Situation zu ermöglichen zu Hause bleiben zu können, mit bester medizinischer Betreuung und dem Privileg im Kreise der Liebsten sterben zu dürfen. Es ist erschreckend wie Kinder rational mit diesen Themen umgehen und es bestärkte die Eltern die Stimme zu erheben und nachzufragen, etwas zu tun für die Freunde, Geschwister und Unbekannten, die ein ähnliches Schicksal trifft.Die Stiftung finanziert Aufbau und Betrieb des ambulanten spezialisierten Palliativteams für Kinder und Jugendliche an der Uniklinik Ulm. Das mobile Spezialistenteam der Uniklinik ermöglicht es schwerst- und sterbenskranken Kindern im süddeutschen Raum, ihren letzten Lebensabschnitt intensiv-medizinisch und palliativ voll versorgt zu Hause im Kreis ihrer Familien zu verbringen, anstatt auf einer meist von zu Hause weit entfernten Station der Uniklinik Ulm. Eine Erleichterung für Patient und Angehörige, die etwas Lebensqualität zurückgibt.Sie möchten die Stiftung Valentina direkt mit einer Spende unterstützen? Jeder Euro zählt – der GITZ hilft, helfen Sie mit.Der Spendenlink lautet https://sparkasse-ravensburg.engagementportal.de/projects/68710 Im Namen der „Stiftung Valentina“ dankt Heidrun Müller und das GITZ Team schon im Vorfeld allen beteiligten und Gästen für jegliche Unterstützung und Aufmerksamkeit.