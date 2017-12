Gitzenweiler Hof wird virtuelles Erlebnis auf der CMT 2018

Virtual Reality - kurz VR – ist die angesagteste Erlebnis- und Präsentationsform überhaupt. Vom Betrachter gesteuert dreidimensional Orte zu erkunden war noch nie realistischer als mit moderner VR-Technologie. Der 5 Sterne Campingpark Gitzenweiler Hof in Lindau lässt CMT-Besuchern in diesen einmaligen Genuss kommen. Die beliebte Urlaubsdestination am bayerischen Bodensee kann von Stuttgart, genauer gesagt vom Messestand aus, so realistisch wie nie entdeckt werden.Dieses virtuelle Eintauchen in den künftigen Urlaubsort ist wohl bislang einmalig in der Campingszene und wird garantiert ein besonderes Erlebnis, welches auf der CMT seine Premiere feiert.Der Gitzenweiler Hof wird 2018 natürlich mit weiteren Neuigkeiten und Überraschungen für seine Freunde und Gäste aufwarten. Vollkommen neu gestaltet wurde der Messestand, der in Stuttgart erstmals aufgestellt und gezeigt wird. Ein beachtliches Stück Design: bilderstark, farbenfroh, chic und digital empfängt der neue GITZ-Stand seine CMT-Besucher.Und nun Achtung bitte: Aller guten Dinge sind drei. Der Gitzenweiler Hof gehört zu den ersten Ausstellern in der neuen Halle 9 der Stuttgarter Messe. Die Standnummer lautet Halle 9/B24. Der Hinweis richtet sich vor allem an Besucher, die bislang immer in Halle 7 den GITZ-Stand besuchten.Weitere Informationen: