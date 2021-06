Gitzenweiler Hof erneut als Spitzenplatz ausgezeichnet

Campingpark Gitzenweiler Hof GmbH

Der Gitzenweiler Hof möchte für Sie der Place to Be sein, egal ob Outdoorromantiker, Genießertyp, Glücksjäger oder Campingheld. Hier finden Sie im Urlaub Ihre Heimat. Verbringen Sie am 5-Sterne-Campingpark Gitzenweiler Hof eine wunderbare Zeit mit den Liebsten. Gönnen Sie sich erfüllte Campingtage in der Vierländerregion Bodensee. Im Norden der Inselstadt Lindau liegt der GITZ inmitten gesunder Natur. Die Altstadt und der Bodensee sind in nur 10 Minuten mit dem Auto oder bequem mit dem Stadtbus erreichbar. Somit ist das Freilufthotel idealer Ausgangspunkt zu zahlreichen Attraktionen zwischen Allgäu, Bodensee, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Zurück am Campingpark verwöhnt Sie unsere Gastronomie in der Pizzeria Pinocchio oder das Wirtshaus Gitzenweiler Hof mit bayerisch-schwäbischer Küche. Zwischendurch gibt es an der Grillhütte etwas auf die Hand. Am Abend zaubert Ihnen die Bar gerne einen (alkoholfreien) Cocktail. Morgens duftet es aus dem Einkaufsmarkt nach frischen Brötchen und Croissants. Hier finden Sie auch Getränke und das Wichtigste für Ihren Ausflug. Neues Campingzubehör erhalten Sie im Frankana-Freiko Shop direkt an der Rezeption. Haben Sie jetzt Lust auf eine Camping-Auszeit bekommen? Dann gibt es je nach Jahreszeit das Passende für sportlich Aktive, entspannt Gemütliche, Naturfreunde und Kulturliebhaber zu erleben. Während der Schulferien bespaßt das Maskottchen FANY die Familien. An den anderen Tagen zeigt sich der GITZ ganz idyllisch. Details finden Sie im Jahresprogramm GITZ Hits. Buchen Sie wohlverdienten Urlaub, kommen Sie spontan für eine Nacht oder gönnen Sie sich ein schönes Wochenende mit Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Wer kein eigenes Reisegefährt hat, kann bequem in einem der komplett ausgestatteten Mietwohnwagen campen oder in den Varia Homes, den kleinen Häusern im Grünen, komfortabel glampen.