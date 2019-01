Ed Euromaus aus dem Europa Park am GITZ und auf der CMT 2019

11.01.19

Wie er war noch nie Campen???Seinen ersten Campingurlaub verbringt Ed Euromaus am 6. August 2019 auf dem Gitzenweiler Hof. Er besucht den mit dem Campsite Award 2019 ausgezeichneten Platz bei Lindau am Bodensee Freundschaften bereichern das Leben. Das Maskottchen vom GITZ, der Elefant Fany, ist schon seit längerem über FACEBOOK mit Ed Euromaus befreundet und jetzt auf der CMT 2019 in Stuttgart treffen sie sich zum ersten Mal persönlich.Für alle Messebesucher bietet sich die großartige Möglichkeit, das berühmte Maskottchen aus dem Schwarzwald zu treffen. Bereits am ersten Messe-Sonntag, dem 13. Januar 2019 von 15 Uhr bis 15:15 Uhr wird es auf der CMT Stuttgart am Stand des Campingparks (Halle 9 / B24) ein Meet & Greet mit Ed Euromaus aus dem Europa Park und Fany vom GITZ geben. Als GITZianer bekommen die Fans nicht nur eine Autogrammkarte, sondern können gerne auch ein gemeinsames Foto mit den beiden machen.Den Gitzenweiler Hof besucht Ed dann am 06. August 2019 An diesem Tag wird such auf dem Campingpark alles um den Europa Park drehen. Fany und er werden mit den Teams lustige Aktionen für die ganze Familie vorbereiten und die GITZianer haben die Möglichkeit mit etwas Glück jeweils 2x1 Freikarte für den actionreichen Freizeitpark zu gewinnen. Natürlich wird an diesem besonderen Tag neben Autogrammstunden, Spiel und Spass ein weiteres Meet & Greet für kleine und große Maskottchenfans stattfinden, an dem auch ein Selfie geschossen werden dürfen.Aber das ist nicht alles, was der Gitzenweiler Hof auf dem Campingpark in 2019 zu bieten hat. Die 100 jährlich stattfindenden Events und rund 1000 Aktionen bieten den Gästen des 5 Sterne Resorts eine besondere Atmosphäre. Zwischen Allgäu und Bodensee ist er zur Urlaubsheimat von Outdoorromantikern, Genießertypen, Glücksjägern und Campinghelden geworden.Die GITZ Hits mit allen Events und Angeboten unter https://www.gitzenweiler-hof.de/... Stolz ist der Campingpark auf die internationale Auszeichnung des Campsite Awards 2019.Camper sind sich einig, der GITZ ist spitze.In der Kategorie bestes Gesamtangebot steht der Gitzenweiler Hof auf Platz eins. Den großartigen zweiten Platz erreichte er im Bereich Freizeitangebote für Kinder und ErwachseneWeitere Informationen: www.gitzenweiler-hof.de