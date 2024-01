Der Campingpark Gitzenweiler Hof 2024

Die ‚GITZ-Hits‘, das Jahresprogramm des Campingparks Gitzenweiler Hof, sind sozusagen das Urlaubsbonbon. Der bayerische Gastgeber möchte seinen Gästen nur das Beste bieten – nicht Standard-Animation, sondern herausstechende Aktionen und Angebote, die von einem fast 10-köpfigen Animationsteam durchgeführt werden. Das ‚Aktivprogramm‘ ist abgestimmt auf die unterschiedlichsten Interessen, Generationen und Jahreszeiten. GITZianer sollen am GITZ ihre Urlaubsheimat finden können. Ob Outdoorromantiker, Familienspaßmacher, Kultur- und Kunstbegeisterter, Städtereisender, Genussmensch oder einfach mal Campingheld - die Freiheit beim Campen bietet sich hier allen Urlaubern. Generationsübergreifend ist je nach Jahreszeit und Saison das passende Aktivprogramm geboten -außerhalb der Ferien zu ausgewählten Zeiten auch nur für Erwachsene.Die Campingsaison am GITZ startet traditionell mit dem Zwillingstreffen zu Ostern. Die stimmungsvolle Ballonfiesta im Mai lässt den knallgelben Heißluftballon vom Gitzenweiler Hof wieder über den Campingpark fahren und das Ballonglühen darf wieder gefeiert werden. ‚Seyed willkommen“ heißt es wieder in den Pfingstferien mit dem Mittelalterspectaculum „GITZ anno 1380“. Gaukler und Feuerspucker werden die GITZianer wieder freudig begrüßen und einladen zu vergnüglichem Zeitvertreib. Es folgen die Naturtage mit wohltuenden Erlebnissen. Im Sommer versprechen wir eine fröhliche Zeit mit Live-Musik und lehrreiche wie spaßige Mottotage.Viele weitere Aktionen mit zahlreichen Partnern der Campingbranche und Tourismuspartnern der Vierländerregion Bodensee sind in Planung. Auch der samstägliche Bauernmarkt bietet an den festgelegten Terminen selbstgemachte Spezialitäten aus Lindau bis zum Allgäu, Köstlichkeiten vom Bodensee und Leckeres der Nachbarländer. Das traditionelle Bayerische Wochenende ist im Oktober geplant mit Festzelt, Blasmusik und Dämmerschoppen, Jahrmarktstimmung und buntem Aktivprogramm für alle Generationen. Kurz gesagt: es wird ein tolles Camperjahr 2024.22.03. - 07.04.202417.05. - 02.06.202412.07. - 08.09.202407.04. - 17.05.202402.06. - 12.07.202408.09. - 03.11.202403.11.2024 bis 11.04.2025Karwoche Camping Spezial22.03. - 28.03.20243 Nächte kommen, 2 Nächte zahlenOsterwoche Camping Spezial01.04. - 07.04.20244 Nächte kommen, 3 Nächte zahlenFrühlingstage Camping Spezial24.04. - 08.05.20243 Nächte kommen, 2 Nächte zahlenBodenseeidylle Camping Spezial28.06. - 12.07.20244 Nächte kommen, 3 Nächte zahlenGoldener Herbst Camping Spezial11.10. - 25.10.20243 Nächte kommen, 2 Nächte zahlenApril Camper 55 Plus Speziall21.04.- 28.04.20247 Nächte kommen, 5 Nächte zahlenJuni Camper 55 Plus Spezial02.06. – 09.06.20247 Nächte kommen, 5 Nächte zahlenSeptember Camper 55 Plus Spezial08.09. – 15.09.20247 Nächte kommen, 5 Nächte zahlenOster Mietwohnwagen Spezial22.03. - 28.03.20244 Nächte kommen, 3 Nächte zahlenFrühling Mietwohnwagen Spezial04.04. - 30.04.20244 Nächte kommen, 3 Nächte zahlenSonnenwend Mietwohnwagen Spezial07.06. - 30.06.20245 Nächte kommen, 4 Nächte zahlenHerbst Mietwohnwagen Spezial01.09. - 30.09.20245 Nächte kommen, 4 Nächte zahlenWeitere Infos und Inspirationen finden Sie auf www.gitzenweiler-hof.de Osterferien Familien 22.03.2024 – 06.04.2024Maiwochenende Familien 01.05.2024 – 04.05.2024Christi Himmelfahrt Generation 08.05.2024 – 11.05.2024Pfingstferien Familien 17.05.2024 – 01.06.2024Lust auf Natur Generation 28.06.2024 – 11.07.2024Sommerzeit: Familien 12.07.2024 – 07.09.2024Septembertage Generation 09.09.2024 – 14.09.2024Bayerisches Wochenende Generation 02.10.2024 – 05.10.2024Goldener Herbst Generation 11.10.2024 – 02.11.2024