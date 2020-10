Camping in der 4LänderRegion Bodensee

Camping erleben – natürlich lebenslustig„Wer den Tag mit einem Lächeln beginnt, hat ihn schon gewonnen“ wusste schon Cicero. Das gilt heute für jede Lebenslage.Wir alle arbeiten daran unsere persönliche Mitte zu finden, möchten ein glückliches Leben in vollster Zufriedenheit führen. Im Urlaub ist das viel einfacher – der GITZ liefert alle Möglichkeiten. Gönnen Sie sich in der Vierländerregion eine Auszeit vom Alltag. Tanken Sie Energie und nehmen Sie die lebenslustige Stimmung mit zurück nach Hause.2021 geht es mit GITZ ART Leben-Farben-Kultur unter dem Motto ‚schöne Gärten‘ weiter für einen gesunden Geist und eine glückliche Seele. Leben-Farben-Kultur vermittelt den wertvollen Umgang mit der eigenen Zeit und führt zu mentaler Stärke. Dieser ‚GITZ-Hit‘ zeigt Wege auf, mit Gelassenheit an die täglichen Aufgaben zurück zu kehren und die gute Stimmung aus dem Urlaub mit nach Hause zu nehmen.Verbringen Sie im Jubiläumsjahr – 60 Jahre Camping am Gitzenweiler Hof – entspannte und sichere Stunden mit den Liebsten in der Urlaubsheimat GITZ.Weitere Ideen für Ihre Auszeit finden Sie auf www.gitzenweiler-hof.de Erleben Sie den GITZ in der Vier-Länder-Region.