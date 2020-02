Ancampen im Jubiläumsjahr

Mit der Familie und den Enkelkindern können Sie Ostern am GITZ genießen. Es steht traditionsgemäß im Zeichen der Zwillinge und so begrüßen die Zwillings-Osterhasen „Tipp & Tapp“ am Sonntag die GITZianer mit einer süßen Überraschung.Das Aktivprogramm sorgt über Ostern für gute Laune. Zum Saisonstart werden am 10. April gemeinsam mit der am GITZ ansässigen „Fahrradstation Unger“ die Fahrräder fit für den Sommer gemacht. So können unbeschwert wunderschöne Frühlings-Radtouren in die Vierländerregion Bodensee genossen werden, für welche der Campingpark der ideale Ausgangspunkt ist.Wanderführerin Rita vom GITZ begleitet Sie mit der ganzen Familie am 11. April zur Weißensberger Kapelle mit Blick auf den Bodensee beim gemeinsamen Osterpicknick. Beliebt ist auch der Bauernmarkt am GITZ mit seinem ganz besonderen Flair. Regionale und mediterrane Spezialitäten können Sie dort am 11. April einkaufen.Am 15. April ist Frankana Freiko mit der „Camping ist bunt -Tour“ zu Gast. Am letzten Sonntag in den Ferien, 19. April, lädt der GITZ zum Tag der offenen Tür. Die Freiwillige Feuerwehr Weißensberg bespaßt die Kinder am Blaulichtlicht-Tag und klärt interessierten Nachwuchs über Ausbildung und Aufgaben des Einsatzteams auf.Für Frühbucher geht es in den Osterferien von 3. bis 9. April mit einem besonderen Anreiz los: Sie bezahlen bei fünf Übernachtungen in diesem Zeitraum nur für vier Nächte. Das Angebot gilt für Übernachtungen im Mietwohnwagen und dem eigenen Campinggefährt.In Kooperation mit dem Ravensburger Spieleland können Sie zwischen 14. und 26. April ein „Familien-Spezial“ buchen. Dreimal übernachten und nur zwei Nächte bezahlen, dazu gibt es den Eintritt für eine Person im Ravensburger Spieleland geschenkt. Der familienfreundliche Freizeitpark ist in zirka 30 Autominuten erreichbar.Das ganze Jahr, einschließlich der bayerischen Herbstferien im November, gibt es ein abwechslungsreiches Programm, traditionelle und vielschichtige Aktionen für jede Jahreszeit und alle Altersklassen. Den Campern versprechen die GITZ-Hits 100 Highlights und über 1000 Aktionen. Unter dem Motto „25 Jahre – 25 Freunde“ präsentieren sich starke Partner aus der Campingbranche und Touristik mit Aktionstagen am GITZ.Einen Termin sollten Sie sich besonders vormerken: Das Jubiläumswochenende „25 Jahre Familie Müller am GITZ“ vom 3. bis 5. Juli 2020. Ein buntes Camperfest mit zahlreichen Charity-Aktionen zu Gunsten der Radio 7 Drachenkinder, ein Open-Air Benefizkonzert mit den „Kids of Adelaide“ und „Roadstring Army“, sowie viel Spiel und Spaß erwarten die Besucher des Gitzenweiler Hofs.Alle Informationen und Ideen für Ihren nächsten „Gönn-Dir-Urlaub“ finden Sie im Jahresprogramm „GITZ-Hits 2020“ auf www.gitzenweiler-hof.de