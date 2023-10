Campidoo – von der Hamburger Großformat-Druckerei zum besonderen Campingzubehör

Die Corona-Pandemie leitete für viele eine Art „Zwangspause“ ein. Alleine aufgrund der Lockdowns waren die meisten Menschen gezwungen, wieder mehr Zeit mit sich und den eigenen Hobbys zu verbringen. Dass aus dieser Art Zwangspause neue Ideen und kreative Unternehmensgründungen entstehen können, zeigt die Erfolgsgeschichte von Campidoo. Sie begann bereits vor Corona als Idee im Kopf, gepaart mit mehr Freizeit als üblich während der neu angebrochenen Coronazeit – in einer Phase, in der viele traditionelle Unternehmen mit Umsatzeinbußen kämpften. Dieser Umstand brachte den ersten Stein auf dem Weg zu Campidoo schneller ins Rollen – geboren aus der anfänglichen Idee, mit einem frischen Online-Shop rund ums Camping den Umsatzrückgängen zu trotzen. Der Stillstand der Maschinen – bedingt durch die Auftragsrückgänge in der Event- und Veranstaltungsbranche sowie bei den verschiedenen Großkonzernen – sollte durch einen neuen Weg aufgelöst werden. Auch sollten sich die Mitarbeiter:innen in der zu dem Zeitpunkt noch unabsehbaren Dauer der Pandemie ein Stück sicherer fühlen.



Facettenreiches Online-Sortiment für Camper:innen



Was anfangs nicht mehr als eine fixe Idee war, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer echten Erfolgsgeschichte: Campidoo etablierte sich mit dem Alleinstellungsmerkmal, Druckmaschinen für Campingartikel zu nutzen, zu einem einzigartigen Namen innerhalb der Branche. Mittlerweile zählt das Unternehmen mehr Mitarbeiter als zuvor und wird von renommierten Fachhändlern wie beispielsweise WIGO Zelte und Dorema unterstützt.



Hauptsächliches Steckenpferd des Unternehmens ist die Produktion von personalisierbaren Markisen-Sonnensegeln und dem patentierten Vorzeltteppich mit abnehmbarer Windschürze. Diese erfreuen sich einer stetig steigenden Nachfrage. Beide Produkte sind buchstäblich made in Germany.



Dementsprechend vielseitig ist das Sortiment aufgestellt: Neben kleinem und großem Outdoor-Zubehör wie Reinigern und Zeltzubehör, offeriert das junge Unternehmen gefragte Vorzelt-Heizungen, Zelte sowie personalisierte Geschenkideen für Camper.



Unternehmerisches Know-How aus der Hamburger Druckerei



Nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Expertise bei „druckRegler“ bringt Florian Regler sein unternehmerisches Know-How bei Campidoo ein. Seit 2007 steht der Hamburger Digitaldruck druckRegler für innovative Lösungen und personalisierte Beratungen. Ob Digitaldruck, Werbeartikel oder Lasergravuren: Dank der jahrzehntelangen Expertise im Bereich Drucken und Folierungen fließt das umfangreiche Wissen von Florian Regler in die Produkte und kreativen Schaffensideen von Campidoo ein. Auch zukünftig möchte der kreative Kopf, der selbst aus einer reiselustigen Camperfamilie stammt, am Puls der Zeit bleiben und die inzwischen auf mehr als 8.500 Follower angewachsene Instagram-Community weiterhin mit besonderem Camping-Zubehör aus Hamburg begeistern.