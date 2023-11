Modular?? Wunderbar!!

Schlüsselfertige Camping-Gebäude-Module preiswerter, moderner und komfortabler

In der Camping- und Caravaning-Branche sorgt ein neues Modulsystem für Furore. Ursprünglich als Sanitärgebäude mit individueller Ausstattung geplant, hat die Nachfrage gezeigt, dass dieses System auch für andere Bereiche unschätzbare Vorteile erbringt.



Viele Campingplatzbetreiber waren begeistert von der Tatsache, dass das Sanitärmodul mittels „Plug-and-Play“ binnen kürzester Zeit installiert wurde, dass es wesentlich preiswerter als eine herkömmliche „Stein-auf-Stein“-Bauweise mit vereinfachter Baugenehmigung war und dass die Ausstattung nicht nur individuell, sondern auch sehr modern gewählt werden konnte. Dabei ergab sich die Frage, ob ein solches Gebäude nicht auch für andere Zwecke erstellt werden könnte. Und?? Es kann!!



CamperClean bietet jetzt dieses Gebäude-Modulsystem beispielsweise als Rezeptionsgebäude, als Wasch-Salon mit Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine und Co., als Küchenmodul mit oder ohne Kantine, als Sauna-Modul, als Umkleidekabine oder Magazin-Modul an. Letztendlich besteht die Möglichkeit jegliche Art von gewünschte Funktion durch ein Modul zu erfüllen. Anfrage genügt!!



Jedes Modul kann nicht nur individuell in seiner Funktion, sondern auch in seiner entsprechenden Ausstattung gewählt werden. Dabei reicht die Varianten-Möglichkeiten von einer rudimentären, simplen Version bis hin zu technischen Vollausstattung.



Die technische Ausstattung umfasst eine komplette Elektronik die Licht (mit automatischer Abschaltung), Wasser, und beispielweise die Stromzufuhr kontrolliert und steuert. Mittels SmartCard-System kann auch der Verbrauch und die Nutzung vollautomatisch abgewickelt werden.



In der Regel sind die Module, die preislich je nach Ausstattung differieren und bei einem Grundpreis von 79.000 Euro starten, jeweils maximal circa 12 Meter lang und maximal 3 Meter tief. Die Bauhöhe beträgt circa 3 Meter. Dabei ist die Dachkonstruktion für eine optionale Solar-Paneel-Konstruktion ausgelegt. Die verwendeten Baumaterialien entsprechen höchster Qualität und die Bauweise ist mit gerundeten Ecken und Leisten generell so gestaltet, dass die Reinigung der einzelnen Räume schnell und problemlos durchgeführt werden kann. Praktischer, moderner und vor allem preislich attraktiver geht es nicht.